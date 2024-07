GreedFall II The Dying World: release date trailer

NACON e Spiders studio annunciano la data di uscita in accesso anticipato del gioco di ruolo narrativo GreedFall II The Dying World con un nuovo trailer. Il titolo offre un’avventura completamente nuova nel mondo di GreedFall, che ha già attirato una community di oltre 2 milioni di giocatori, e sarà rilasciato in accesso anticipato su Steam il 24 settembre 2024.

I giocatori potranno poi scoprire i primi capitoli della missione principale, esplorare le regioni di Teer Fradee, Thynia e Uxantis, e anche conoscere alcuni dei personaggi che li accompagneranno nel corso della loro avventura. Naturalmente, i contenuti del gioco verranno arricchiti durante la fase di accesso anticipato, con tantissime nuove funzionalità e miglioramenti: zone, compagni, missioni, abilità e molto altro!

GreedFall II: The Dying World è un gioco di ruolo narrativo che inizia tre anni prima degli eventi del primo gioco. Questa volta giocherai nei panni di un nativo di Teer Fradee, sradicato con la forza dalla tua isola e portato nel continente di Gacane, la patria dei coloni. In questo vecchio mondo in costante stato di conflitto e devastato dalla piaga di Malichor e dagli intrighi politici di varie fazioni, devi riconquistare la tua libertà e forgiare il tuo destino. Affronta ogni sfida che affronti con la diplomazia, l’astuzia o le tue abilità di combattimento e, insieme ai tuoi nuovi alleati, metti fine alle ambizioni di conquista di un uomo, che potrebbe segnare la fine per il continente e la tua isola.

GreedFall II: The Dying World sarà disponibile in accesso anticipato il 24 settembre su PC (Steam) e sarà disponibile su PlayStation®5 e Xbox Series X|S nel 2025.