LG Electronics prenderà parte a League of Brands

LG Electronics (LG) prenderà parte a League of Brands, il campionato organizzato da Accenture Song G4M1NG Studio e PG Esports, in occasione della prossima Milano Games Week & Cartoomics. Questa competition vedrà la partecipazione di diversi brand e partner che si sfideranno nel mondo virtuale ricco di adrenalina di Rocket Racing su Fortnite. LG parteciperà a League of Brands con un team composto da due dipendenti LG e da un terzo fortunato giocatore esterno che sarà reclutato attraverso #BeTheOne, la sfida in due fasi rivolta a tutti gli appassionati di gaming per selezionare il giocatore più abile e veloce.

Candidarsi per partecipare a #BeTheOne è molto semplice: basta iscriversi su www.lg.com/it/be-the-one/ per partecipare alla prima fase di qualificazione che si terrà dal 9 al 17 settembre sul canale LG di Discord aperto per l’occasione. I 24 giocatori che registreranno il tempo più veloce potranno accedere alla fase di selezione successiva che si svolgerà il 20 settembre 2024.

Il vincitore di quest’ultima fase diventerà membro effettivo del gaming team LG e riceverà due premi straordinari: potrà infatti scegliere tra un monitor LG Ultragear OLED o un LG TV OLED evo, e riceverà anche il biglietto per le finali di League of Brands alla Milan Games Week e Cartoomics. Il team LG parteciperà poi a ottobre al torneo League of Brands contro altri team aziendali, per conquistare un posto alle finali che si terranno a novembre nell’arena ufficiale eSports durante la Milan Games Week.