BLEACH Rebirth of Souls: character trailer per Rangiku Matsumoto

Bandai Namco prosegue a pubblicare nuovi video relativi ai personaggi protagonisti di BLEACH Rebirth of Souls e questa volta vi presentiamo quello dedicato a Rangiku Matsumoto. Ricordiamo che BLEACH Rebirth of Souls è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC. Nel gioco sarà possibile usare le abilità uniche di ogni personaggio per ottenere un vantaggio sui rivali nel corso dei duelli con le spade. Ma i giocatori saranno anche in grado di usare diverse mosse come le Reverse Action o le Combo per togliersi da situazioni pericolose. Col procedere dello scontro, i personaggi potranno usare i loro iconici Bankai per scatenare potenti attacchi e finire i propri avversari.

BLEACH è una celebre serie di fumetti d’azione pubblicata dal 2001 al 2016 sulla rivista di manga shōnen Weekly Shonen Jump. La serie animata è andata in onda dal 2004 a marzo 2012, e sono stati prodotti finora quattro lungometraggi. L’ultima stagione, Thousand-Year Blood War Arc, è in onda dal 2022 e presenta nuovi design e personaggi più potenti. BLEACH ha ricevuto un caloroso supporto non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo, e la sua popolarità continua a crescere.

Articoli Consigliati Pokémon Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti in arrivo l’8 novembre Dieci anni di Destiny: Bungie festeggia e viaggia verso nuove Frontiere