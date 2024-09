Razer Wolverine V3 Pro in arrivo su Xbox e PC

Razer, leader globale nel lifestyle gaming, ha annunciato Razer Wolverine V3 Pro, un controller wireless pensato per gli esport, con licenza ufficiale Xbox, che combina prestazioni innovative e tecnologie all’avanguardia per ridefinire il gaming competitivo su Xbox e PC.

“Razer Wolverine V3 Pro testimonia il nostro impegno nel fornire il massimo livello di performanca agli atleti di esport”, dichiara Nick Bourne, Head of Console Gaming di Razer. “Grazie ai suggerimenti dei top player, abbiamo realizzato un controller che soddisfa le esigenze del gaming professionale con una precisione e una versatilità eccezionali”.

Realizzato sulla base dei feedback e i test di Eric “Snip3down” Wrona, due medaglie agli X Games e 24 volte campione di Halo, Wolverine V3 Pro offre prestazioni in grado di trasformare il gioco competitivo.

Razer Wolverine V3 Pro è stato pensato per assicurare un vantaggio competitivo con una personalizzazione avanzata, input ultra-reattivi ed ergonomia premium. È dotato di 4 paddle posteriori per il mouse, 2 bumper per l’impugnatura ad artiglio, Razer Pro HyperTriggers, thumbstick di precisione Hall Effect e connettività Razer HyperSpeed Wireless, il tutto in un design resistente e confortevole.

A dimostrazione dell’impegno dedicato all’innovazione e alla community del console gaming, Razer ha ampliato il roster del Team Razer ingaggiando Eric “Snip3down” Wrona come primo atleta dotato di controller. Famoso per essere l’unico ad aver vinto medaglie agli X-Games sia in Apex Legends che in Halo, Snip3down si unisce a un collettivo di atleti e organizzazioni di esport di alto livello supportati da Razer. Il Team Razer incarna la dedizione del brand allo sviluppo dell’ecosistema degli esport e al supporto a chi va oltre i confini del gaming competitivo.

“Il design intuitivo e le funzioni personalizzabili di Wolverine V3 Pro offrono un notevole vantaggio sugli avversari”, afferma Eric “Snip3down” Wrona. “È la scelta innegabile per chiunque voglia davvero vincere”.

Scatenate una raffica di comandi con 4 paddle posteriori per il clic del mouse e 2 bumper per impugnatura ad artiglio

Reazioni più rapide e superiorità rispetto ai rivali grazie a un arsenale di controlli personalizzabili. Le quattro piastre posteriori per il clic del mouse, strategicamente posizionate e perfettamente integrate nelle impugnature ergonomiche e gommate, offrono un’attuazione fulminea, pari a quella dei mouse di Razer.

I paddle sono completati da due bumper per l’impugnatura ad artiglio posizionati in modo tattico, che offrono flessibilità e migliorano il controllo per chi usa questo stile di gioco. Queste feature garantiscono, inoltre, la possibilità di eseguire comandi complessi con facilità, fornendo un vantaggio strategico in qualsiasi scenario competitivo.

Razer Pro HyperTriggers – Padroneggiate ogni mossa con una precisione da capogiro

Cogliete ogni opportunità con i rivoluzionari Razer Pro HyperTriggers. Questi innovativi grilletti offrono due modalità distinte di configurazione: azionamento istantaneo del clic del mouse con tempo di spostamento pari a zero per una velocità senza pari, o controllo analogico ultra-preciso, che consente un movimento del grilletto a tutto campo. Il feedback aptico integrato assicura un riscontro realistico, permettando ai giocatori di percepire l’intensità di ogni colpo.

Precisione impareggiabile con i thumbstick Hall Effect

Non perdete mai una rotazione critica con i nuovissimi stick analogici di precisione Hall Effect, che vantano una precisione superiore e un movimento più fluido rispetto ai modelli tradizionali. Gli anelli antifrizione e i materiali di prima scelta garantiscono una lunga durata, mentre le impostazioni di sensibilità e deadzone personalizzabili tramite l’app Razer Controller consentono un controllo più preciso e personalizzato, rendendoli ideali per qualsiasi sessione di gioco intensa.

Prestazioni senza lag con Razer HyperSpeed Wireless

Sperimentate una reattività incrollabile che soddisfa le esigenze degli atleti di sport d’élite. Con una connessione wireless a bassissima latenza a 2,4 GHz tramite il dongle USB di tipo A, Wolverine V3 Pro offre prestazioni veloci e affidabili, essenziali per il gioco competitivo su Xbox e PC.

Pulsanti “action” Razer Mecha-Tactile e pad direzionale flottante a 8 vie – Comandate ogni azione con precisione chirurgica

Dominate il campo di battaglia con una velocità e un comfort senza pari. I pulsanti d’azione Razer Mecha-Tactile combinano la rapidità di azionamento degli switch meccanici con la sensazione ammortizzata di una tastiera a membrana in gomma, offrendo un’esperienza soddisfacente e reattiva. Il pad direzionale flottante a 8 vie assicura un controllo eccezionale per input direzionali precisi, essenziali per l’esecuzione di manovre complesse, consentendo di mantenere le massime performance.

Perfezionate l’arsenale con la personalizzazione di livello Pro per Xbox e PC

Utilizzando la Razer Controller App dedicata, disponibile su Xbox e Windows, è possibile personalizzare la sensibilità del thumbstick, rimappare i pulsanti per adattarli al proprio stile e creare profili personalizzati per diversi generi di gioco e scenari, assicurandosi di essere sempre pronti per la prossima sfida.

Portabilità a prova di torneo

Razer Wolverine V3 Pro viene fornito con una custodia personalizzata per il trasporto che contiene in modo sicuro il controller, 2 tappi per thumbstick sostituibili, il dongle wireless e un cavo di 3 metri. In torneo o in movimento, la protezione e la comodità sono garantite.

Tournament Mode su PC – Polling Rate di 1000Hz per il gioco competitivo via cavo

Quando si gioca in modalità cablata su PC, è possibile attivare una speciale modalità Torneo per abilitare un polling rate di 1000Hz sviluppato appositamente per il gioco competitivo. Questa funzionalità di overclocking può essere attivata utilizzando l’applicazione companion o tramite shortcut sul controller, per ottenere un vantaggio decisivo nelle partite in cui la posta in gioco è altissima.

Wolverine V3 Tournament Edition

Oltre al Wolverine V3 Pro, Razer annuncia anche il modello cablato Razer Wolverine V3 Tournament Edition.

Questo controller esport cablato offre lo stesso elevato livello di personalizzazione, precisione e controllo, ottimizzato per il gioco competitivo su Xbox e PC. Con licenza ufficiale Xbox, la Tournament Edition include 4 paddle posteriori per il clic del mouse, 2 bumper per l’impugnatura ad artiglio, Razer Pro HyperTriggers e thumbstick di precisione Hall Effect, oltre alla modalità Torneo per PC a 1000 Hz, che garantisce ai giocatori di dare il meglio di sé con una connessione cablata affidabile e a latenza zero.

Razer Wolverine V3 Pro e Razer Wolverine V3 Tournament Edition stabiliscono nuovi standard per i controller esport, fornendo ai gamer su PC e Xbox gli strumenti necessari per raggiungere la vittoria in ogni partita.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Razer Wolverine V3 Pro

229,99 euro

Razer.com, RazerStore & rivenditori autorizzati

Per maggiori informazioni visitare Razer.com.

Razer Wolverine V3 Tournament Edition

119,99 euro

Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati – disponibile in pre-ordine

Per maggiori informazioni visitare Razer.com.