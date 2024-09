FAIRY TAIL 2: nuovo video dedicato a Gray

KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Gust hanno annunciato che FAIRY TAIL 2, il loro nuovo action RPG basato sul popolare franchise FAIRY TAIL, uscirà il 13 dicembre. Oggi vi presentiamo un nuovo video ufficiale, dedicato a Gray. Sequel diretto del gioco del 2020 di KOEI TECMO, FAIRY TAIL 2 è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows via Steam. La versione Steam uscirà il 12 dicembre 2024.

Il nuovo trailer offre ai giocatori un primo sguardo alle eroiche e veloci battaglie magiche che Natsu e la squadra dovranno scatenare per sconfiggere il loro più grande nemico, Zeref, l’Imperatore Spriggan dell’Impero Alvarez. Le battaglie sono state completamente rinnovate per riflettere l’azione emozionante durante i combattimenti, e i fan avranno l’opportunità di utilizzare tutte le abilità dei membri della gilda FAIRY TAIL per trionfare sui loro avversari. I giocatori dovranno sfruttare la sinergia tra i diversi personaggi per scatenare attacchi devastanti se vogliono sconfiggere Zeref e la sua unità d’élite di maghi nota come Spriggan 12.

Oltre all’edizione standard, i fan possono ora preordinare due edizioni speciali: l’edizione “FAIRY TAIL 2 GUILD BOX”, che include il gioco base, l’artbook “Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2” ispirato al magazine “Sorcerer” presente nell’opera originale, uno Shikishi speciale con finitura olografica (3 tipi in totale) e altro ancora. I fan possono anche preordinare l’edizione “FAIRY TAIL 2 COMBO SET” che contiene, oltre agli articoli inclusi nella GUILD BOX, una speciale tela illustrata con l’autografo stampato del creatore della serie Hiro Mashima.

Questi prodotti sono ora disponibili per il pre-ordine. Per saperne di più su queste edizioni speciali e sulle offerte future, è possibile iscriversi alla mailing list del KOEI TECMO Europe Online Store. Inoltre, i fan potranno preordinare in digitale la “FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe Edition” che includerà contenuti aggiuntivi nel gioco come costumi, personaggi, scenari, vari DLC per migliorare l’esperienza di gioco e altro ancora in futuro. Ulteriori informazioni saranno condivise a breve. Tutti coloro che acquisteranno FAIRY TAIL 2 in versione fisica o digitale prima del 6 gennaio 2025 riceveranno il costume “Miss FAIRY TAIL Contest” per Lucy come bonus per l’acquisto anticipato.

FAIRY TAIL 2 uscirà il 13 dicembre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e il 12 dicembre 2024 su Windows PC tramite Steam. FAIRY TAIL 2 includerà il doppiaggio giapponese con testi in inglese e francese.