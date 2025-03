BlizzCon: annunciate le date per il 2026

BlizzCon è tornata. La celebrazione definitiva dei giochi Blizzard e della community che li unisce tornerà all’Anaheim Convention Center sabato 12 e domenica 13 settembre 2026.

Una delle tradizioni preferite, la BlizzCon, riunisce sotto l’egida della comune passione per gli universi Blizzard, ma in fondo la BlizzCon è sempre stata molto di più perché è dedicata ai giocatori e giocatrici e alle community di cui fanno parte, e permette di entrare in contatto, stringere amicizie e creare ricordi indimenticabili.

Articoli Consigliati League of Legends: Fearless Draft confermata per tutta la stagione competitiva 2025 Sand arriva ad aprile in accesso anticipato

Ne è stata fatta di strada dal primo evento nel 2005. Nel corso di questi 20 anni la BlizzCon ci ha ispirato a innovare, a spingere sempre più lontano i confini della creatività e a regalare momenti unici e irripetibili, e per questo organizzare un evento che sia veramente degno della community. Per il 2026, oltre ai grandi classici della BlizzCon come la cerimonia di apertura, i panel di approfondimento, la Darkmoon Faire, la competizione amichevole, il gioco pratico e altro ancora, il team Blizzard ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella di questa iconica celebrazione e creare un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno. Il team sta costruendo questo evento proprio come se fosse un gioco Blizzard: con un profondo impegno nei confronti dei giocatori, con rispetto per i loro legami con i rispettivi universi e come una celebrazione della forza delle relazioni forgiate da un’avventura condivisa.

La strada per la BlizzCon inizia qui. Il team Blizzard non vede l’ora di condividere i progetti man mano che prenderanno forma. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale e iscrivetevi per ricevere gli aggiornamenti sull’evento: potrete sapere in anteprima quando i biglietti saranno in vendita e avere accesso a notizie, offerte speciali e aggiornamenti sulla BlizzCon.