Assassin’s Creed Shadows: confermato il supporto Steam Deck al lancio

Ubisoft tramite un post su Twitter ha confermato che Assassin’s Creed Shadows sarà supportato su Steam Deck al lancio. L’azienda al momento è in attesa della “classificazione di Valve” e si prevede che presto saranno rivelate altre informazioni sull’uscita di Steam Deck, come i dettagli sulle prestazioni. Il titolo sarà disponibile il 20 marzo 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Di seguito i dettagli tramite Twitter:

Molti di voi hanno chiesto informazioni su Steam Deck. Siamo lieti di annunciare che supporteremo Steam Deck al lancio e che stiamo attualmente aspettando il livello di classificazione da Valve. Presto arriveranno altre informazioni.

Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Vivi le storie intrecciate di Naoe, un’abile Assassina shinobi della provincia di Iga, e di Yasuke, il leggendario e possente samurai africano realmente esistito. Sullo sfondo del movimentato tardo periodo Sengoku, questi due guerrieri formidabili scopriranno di avere un destino in comune e contribuiranno a inaugurare una nuova era del Giappone. Scopri i vasti territori dell’affascinante Giappone feudale e scopri le meravigliose città castello, i porti fiorenti, i santuari silenziosi e i paesaggi più affascinanti. Affronta condizioni atmosferiche imprevedibili, osserva il passaggio delle stagioni e muoviti in ambienti vivi e vibranti. Nei panni dell’irriverente, agile e furtiva shinobi Naoe, usa rumori, luci e ombre per confondere i nemici e sfruttare l’ambiente a tuo vantaggio. Distrai le guardie utilizzando kunai, shuriken e fumogeni, infiltrati nelle basi nemiche sfruttando il rampino e le tue abilità con la corsa acrobatica, poi assassina i tuoi obiettivi grazie alla lama celata. Nei panni del carismatico samurai Yasuke, colpisci gli avversari con potenza e precisione letali. Sfrutta le sue abilità votate al combattimento per attaccare i tuoi nemici, parare o respingere i loro attacchi, così da sconfiggerli. Impara a padroneggiare un vasto arsenale di armi a tua disposizione e libera il Giappone dai suoi oppressori.

Assassin’s Creed Shadows, sarà disponibile il 20 marzo 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

