GeForce NOW: disponibili i nuovi titoli Blizzard con l’aggiornamento di ZZZ

Activision Blizzard annuncia che i titoli dedicati Blizzard, Heroes of the Storm, Warcraft Rumble e tre giochi rimasterizzati della serie Warcraft sono tra gli 11 nuovi giochi che si aggiungono al cloud GeForce Now questa settimana. I giocatori possono creare strategie con eserciti di miniature digitali dell’universo di Warcraft in Warcraft Rumble, oppure goditi le versioni rimasterizzate dei classici giochi di strategia in real-time di Warcraft.

Inoltre, è disponibile l’aggiornamento 1.6, “Tra le rovine dimenticate”, di Zenless Zone Zero che presenta la storia nascosta delle fazioni militari di New Eridu e i segreti di Sacrifice. I giocatori scopriranno il passato e la vera identità di Anby: Soldier 0-Anby (Silver Soldier Anby), l’ex leader della Squadra d’Argento. Inoltre, Trigger farà il suo debutto.

Articoli Consigliati Diablo Immortal: annunciato l’update Le Selve Contorte LEGO e Pokémon per la prima volta insieme, in arrivo nel 2026

Di seguito una panoramica dei titoli settimanali GeForce Now:

Heroes of the Storm

Heroes of the Storm è un MOBA con i tuoi personaggi Blizzard preferiti come protagonisti. Scegli un eroe proveniente dagli universi di gioco Blizzard e personalizzalo a seconda del tuo stile di gioco. Crea una squadra con i tuoi amici e combatti in campi di battaglia dinamici, con meccaniche in grado di influire sulle tue strategie e cambiare le tue tattiche di gioco.

Warcraft Rumble

Scatena il caos ovunque! Grazie al gioco e alla progressione multi-piattaforma, puoi giocare a Warcraft Rumble dovunque ti trovi sul tuo dispositivo Android o iOS, oppure a casa su PC.

Warcraft II Remastered

Guida la tua flotta nel secondo titolo di Warcraft creato nel 1995, ora in versione remastered con una grafica nitida completamente nuova e comandi rinnovati!

Warcraft III: Reforged

Controlla gli Elfi della Notte, i Non Morti, gli Orchi e gli Umani mentre le loro alleanze mutano e gli eserciti si scontrano in questo classico gioco di strategia in tempo reale.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.