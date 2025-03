League of Legends: Fearless Draft confermata per tutta la stagione competitiva 2025

Riot Games conferma la Fearless Draft per tutta la stagione competitiva 2025 di League of Legends, a partire dallo Split 2. La Fearless Draft è un’evoluzione del tradizionale sistema di scelta/ban che costringe le squadre ad adattarsi e a innovare in ogni serie. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

A partire dallo Split 2, la Fearless Draft verrà implementata in tutte le leghe regionali e continuerà a essere usata per il resto della stagione competitiva, eventi globali compresi. L’MSI e i Worlds manterranno il loro formato originale, ma i Worlds introdurranno la Fearless Draft in tutte le serie al meglio di 3 e al meglio di 5, conservando il formato a scontro diretto per la fase svizzera.

Di seguito una panoramica di Fearless Draft:

Con questo formato, i campioni scelti nelle partite precedenti di una serie “al meglio di” non possono essere più selezionati da entrambe le squadre negli incontri successivi. In questo modo, la riserva di campioni si riduce progressivamente, costringendo le squadre a far ricorso a una più profonda padronanza dei campioni, a sperimentare nuove strategie e a effettuare scelte inaspettate.

Di seguito una panoramica della Stagione 1 di League of Legends “Dominio di Noxus”:

Modalità di gioco ARURF sarà attiva durante l’Atto Uno, mentre l’Atto Due reintrodurrà Arena con un aggiornamento a tema noxiano, che vedrà una mappa basata sulle arene dei gladiatori di Noxus dotata di una sua specifica meccanica. Inoltre, in tutte le mappe di Arena verrà introdotto un sistema chiamato Ospiti d’onore, in cui i giocatori voteranno quale famoso personaggio noxiano altererà le regole di ciascuna partita. Nuovi oggetti e Impianti verranno aggiunti alla modalità, oltre a varie modifiche a mappe come Stagno di carpe Koi, in base al feedback dei giocatori. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.