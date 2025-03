Sand arriva ad aprile in accesso anticipato

L’editore tinyBuild e gli sviluppatori indipendenti Hologryph e TowerHaus hanno annunciato che SAND, il titolo multigiocatore ricco di azione a base di robottoni, verrà lanciato su Steam in Early Access il 3 aprile 2025. Attraversa le vaste dune di questo open-world in squadre fino a sei giocatori, personalizza il tuo gigantesco mech e combatti contro altre bestie di ferro e i loro equipaggi per reclamare il bottino e la gloria.

Trailer della data di uscita di SAND in Early Access:

SAND è ambientato in un passato alternativo diesel-punk sul pianeta in rovina Sophie, dove un disastro ecologico ha fatto evaporare gli oceani. Tutto ciò che resta sono gli umani e i loro giganteschi Trampler, titaniche strutture meccaniche semoventi che possono attraversare le vaste terre desolate di Sophie. Lavorando in solitaria o in squadra, gli umani ora perlustrano i vasti deserti di Sophie, alla ricerca di ricchezze nascoste e combattendo tra di loro per controllarle.

I giocatori hanno avuto un assaggio dell’ambientazione implacabile e dell’intenso gameplay di SAND in una demo che è stata classificata tra le prime 10 più giocate allo Steam Next Fest dell’anno scorso, e durante un playtest aperto di grande successo che ha attirato oltre 200.000 tester. L’accesso anticipato introdurrà un sacco di migliorie e vedrà aggiornamenti costanti per far sì che i giocatori siano sempre invogliati a tornare a giocare su Sophie.

Funzionalità dell’accesso anticipato

Nuove città, punti di interesse e molto più bottino

PNG non morti che vagano per le città e combattono con i giocatori

Nuovi pericoli ambientali come campi minati

Controlli riprogettati per i Trampler

Nuove opzioni di personalizzazione dei Trampler, incluse nuove sezioni e una nuova opzione per il telaio

Nuovi contenuti e funzionalità di gioco saranno aggiunti durante il periodo di accesso anticipato grazie ad aggiornamenti regolari e una roadmap dello sviluppo, che descrive nel dettaglio cosa aspettarsi da SAND, sarà disponibile al momento del lancio.