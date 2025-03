Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: annunciata data per la Coppa Primavera

Per Mario Kart 8 Deluxe è stata annunciata la data italiana della Coppa Primavera che si svolgerà domenica 23 marzo alle ore 11:00 e fino alle 23:00. I giocatori possono unirsi alla sfida attraverso il codice torneo 1260-0473-6555 e gareggiare su tutte le piste disponibili all’interno del gioco, anche quelle comprese nel Pass percorsi aggiuntivi. In palio per i vincitori speciali premi brandizzati Seasonal Circuit e tante altre ricompense targate LEGO, Jakks Pacific, Epoch, Simba e My Nintendo Store.

I primi 25 in classifica, inoltre, otterranno 1000 punti oro , mentre a tutti i partecipanti alla competizione verranno attribuiti 50 punti platino che potranno essere usati per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo. Di seguito il comunicato di Nintendo:

Arriva la primavera e con essa anche la consueta tappa del Seasonal Circuit Italy di Mario Kart 8 Deluxe, il torneo online targato Nintendo più atteso e adrenalinico di sempre. Sarà il primo appuntamento di questo 2025 così speciale per Nintendo e si svolgerà dalle 11:00 alle 23:00 di domenica 23 marzo. Tutti potranno partecipare, correndo sia sulle piste disponibili all’interno di Mario Kart 8 Deluxe, sia su quelle contenute nel Pass percorsi aggiuntivi. In palio, tanti premi firmati LEGO, Jakks Pacific, Epoch, Simba e My Nintendo Store.

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale:

Vuoi sfidare la tua famiglia sullo schermo della TV, giocare all’aria aperta al parco o andare a casa di un amico? Nessun problema! Con Nintendo Switch puoi giocare a Mario Kart come preferisci! Il multiplayer supporta fino a otto giocatori in Modalità locale. Se si gioca in modalità TV o in modalità da tavolo, fino a quattro giocatori possono sfidarsi sullo stesso schermo! Collegati a Internet e affronta giocatori di tutto il mondo. A ogni corsa online sono ammessi fino a 12 giocatori. Inoltre, due giocatori possono correre online insieme utilizzando lo stesso Nintendo Switch!

Mario Kart 8 Deluxe è disponibile su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.