Bologna Game Farm: disponibile il bando nazionale per lo sviluppo di videogiochi

Il Bologna Game Farm ha reso disponibile il bando nazionale per lo sviluppo di videogiochi, realizzato quest’anno nell’ambito del progetto nazionale Casa delle Tecnologie emergenti (CTE) del MIMIT, grazie alle risorse messe a disposizione dei beneficiari dalla Città Metropolitana di Bologna. La domanda dovrà essere completata in ogni sua parte ed inviata entro e non oltre la data del 14 aprile 2025. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Il bando nazionale per lo sviluppo di videogiochi 2025 prevede rimborsi spese a fondo perduto per un massimo di 25.000 euro ciascuno per lo sviluppo di videogiochi (orientati sia al mercato B2B che B2C) finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sia materiale che immateriale, per un budget complessivo di circa centocinquantamila euro, e selezionerà un numero massimo di 6 beneficiari tra imprese e liberi professionisti attivi nel campo dei videogiochi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sarà disponibile un percorso di supporto e tutoraggio costruito in collaborazione con IIDEA.

Di seguito la dichiarazione di Rosa Grimaldi, delegata alle ICC per Bologna e Città Metropolitana:

Il connubio tra Bologna Game Farm e la CTE del Comune di Bologna si rinnova dopo l’esperienza positiva del 2024, aprendosi a importanti collaborazioni con le altre Case nazionali di Pesaro e Matera. Bologna si conferma territorio capofila a livello nazionale sui temi del gaming, e il focus sul patrimonio culturale costituisce una novità molto promettente anche nell’ottica della valorizzazione delle peculiarità del territorio italiano.

Di seguito una panoramica dell’evento:

Bologna Game Farm è l’acceleratore per il settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, un’iniziativa coordinata dal Comune di Bologna e realizzata con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association. Le prime tre edizioni hanno selezionato e accelerato con successo dodici team di sviluppo composti da imprese e liberi professionisti dell’Emilia-Romagna: tre di loro hanno già firmato un accordo di publishing e gli altri stanno proseguendo con lo sviluppo in ottica di autopubblicazione.

