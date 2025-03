Diablo Immortal: annunciato l’update Le Selve Contorte

I giocatori potranno prepararsi all’undicesimo aggiornamento maggiore di Diablo Immortal, Le Selve Contorte, in arrivo il 20 marzo. Questo aggiornamento condurrà attraverso le indomite Selve di Sharval, rinnoverà l’esperienza di gioco dei Campi di Battaglia e darà ancora più potere ai vostri eroi con tre nuove Gemme leggendarie. Le Selve Contorte segna anche l’inizio ufficiale della nuova storia “Era della Follia” che accompagnerà giocatori e giocatrici per tutto l’anno. Di recente, è stata svelata la tabella di marcia per il 2025 di Diablo Immortal con i dettagli su ciò che i giocatori dovranno aspettarsi durante l’Era della Follia e anche qualche segreto.

Ecco le caratteristiche:

Missione principale delle Selve di Sharval: Esplorate le misteriose Selve di Sharval, dove la terra si contorce sotto l’influenza della furia dei silfi. Unite le forze con i guardiani della foresta, i Druidi e le Streghe, per scoprire la causa di questo tumulto e proteggere gli abitanti di Sharval. Attenzione, però: non sarete soli a lottare per salvare queste terre.

Nuova mappa del Campo di Battaglia e modifiche: È arrivata una nuova mappa del Campo di Battaglia per mettere alla prova le vostre strategie. Inoltre, sono stati aggiornati gli obiettivi e le meccaniche per dare nuova vita ai combattimenti per distruggere l’Antico Cuore.

Tre nuove Gemme leggendarie: Motore del Colosso (Gemma a cinque stelle): Fornisce Forza Colossale, aumentando i danni delle abilità del 50%, le dimensioni e la portata dell’abilità, oltre a fornire immunità agli effetti di respinta. Vetro Spettrale (Gemma a due stelle): I colpi critici distruggono l’armatura del nemico, aumentando i danni inflitti e la probabilità di critico. Presainstabile (Gemma a una stella): I colpi critici disattivano i nemici, riducendo la loro Velocità di movimento e impedendo l’uso di abilità Slancio.

Forgiate il vostro potere: Raccogliete minerali e materiali dai mostri élite nel mondo aperto per creare oggetti leggendari con affissi specifici per le classi o Pietre delle Abilità con attributi su misura.

