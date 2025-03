Battlefield 2042: disponibile il nuovo evento “Macchina da guerra”

DICE ed Electronic Arts annunciano la disponibilità fino al 15 aprile su Battlefield 2042 del nuovo evento “Macchina da guerra” che include le modalità a tempo limitato Override e Dominio, seguite il 1º aprile dalla modalità Re della collina. Inoltre, ritorna un’arma classica di Battlefield in All-out warfare : l’AN-94, che sarà sbloccabile durante l’evento e sono disponibili nuove skin. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Date un’occhiata al trailer dell’evento in fondo la news. Di seguito i dettagli tramite YouTube:

Il mondo così come lo conosciamo rischia di finire oggi. Questo è il nuovo evento Macchina da guerra. Per salvare l’umanità dall’estinzione dovrai dominare in tre modalità. In Dominio, riprendi il controllo di preziose risorse presidiando la maggior parte dei punti di controllo. In Override, impugna le armi contro l’IA ribelle S.O.A. che ha iniziato questo scontro e annienta la sua implacabile orda di robot.

In Dominio della collina, in arrivo il 1º aprile, prendi il controllo di un unico punto di controllo e mantienilo mentre si scatena l’inferno intorno a te… se la tua squadra può sopportare la carneficina. Ottieni ricompense sbloccabili dell’evento, come elementi estetici a tema macchine contro umani, nei 30 livelli di un nuovissimo Pass evento. Il mondo ha bisogno di te, Dis-pat. La tua squadra è in grado di abbattere la Macchina da guerra?

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. Affronta intense e coinvolgenti battaglie multigiocatore con l’aiuto di un arsenale all’avanguardia. Guida il tuo team alla vittoria in combattimenti su vasta scala o di portata ridotta su mappe del mondo del 2042 e di titoli classici di Battlefield. Trova il tuo stile di gioco nel gameplay basato sulle classi e affronta diverse esperienze di gioco in versioni migliorate di Conquista e Sfondamento. Esplora Battlefield Portal, una piattaforma in cui gli utenti possono scoprire, creare e condividere battaglie inattese nel passato e nel presente di Battlefield.

