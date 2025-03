Death Stranding: annunciata nuova data italiana del concerto ufficiale

KOJIMA PRODUCTIONS e SOHO Live hanno annunciato una nuova data in Italia per il “DEATH STRANDING Strands of Harmony World Tour”. Per la serata del 19 gennaio 2026 al Teatro Dal Verme di Milano sono ormai esauriti tutti i biglietti e KOJIMA PRODUCTIONS e SOHO Live hanno aggiunto anche la serata del 18 gennaio 2026, sempre al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per la nuova data andranno in vendita venerdì 21 marzo alle 12:00 su TicketOne dalle 12:00.

Le due tappe italiane del tour saranno eseguite dalla Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale. ESO si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei e vanta di collaborazioni nazionali ed internazionali importanti tra cui Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, e Robbie Williams, con oltre 1000 concerti in 11 anni di attività in Italia ed in Europa.

Di seguito il messaggio di Hideo Kojima:

Sono davvero felice che la musica di DEATH STRANDING abbia risuonato nei cuori dei fan di tutto il mondo, rendendo possibile questo tour mondiale. La musica rappresenta l’80% di ciò che emoziona le persone, e in DEATH STRANDING svolge un ruolo cruciale nel creare le atmosfere del gioco e nell’evocare certe emozioni nei giocatori. Spero che le canzoni del concerto vi faranno emozionare, dai brani che accompagnano momenti di solitudine che quelli più spettacolari e cinematografici.

Di seguito una panoramica di Death Stranding 2 On The Beach, in arrivo il 26 giugno 2025, tramite la pagina ufficiale PlayStation 5:

Avventurati in una missione entusiasmante di connessione umana oltre le UCA. Sam e i suoi compagni partono per un nuovo viaggio per salvare l’umanità dall’estinzione. Unisciti a loro mentre attraversano un mondo assediato da nemici ultraterreni, ostacoli e una domanda inquietante: avremmo dovuto connetterci? Passo dopo passo, il leggendario creatore Hideo Kojima cambia ancora una volta il mondo.

