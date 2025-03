Fallout 76: disponibile il nuovo aggiornamento Ghoul interiore

Bethesda annuncia per Fallout 76 la disponibilità dell’aggiornamento “Ghoul interiore” su PlayStation 4, Xbox One, Game Pass e PC tramite Steam e GeForce Now. I giocatori di Fallout 76 possono trasformarsi in un ghoul. Sono disponibili anche nuovi oggetti decorativi da utilizzare nel CAMP, tutti incentrati sui rifiuti radioattivi. Date un’occhiata al trailer di lancio qui sotto. Di seguito i dettagli tramite YouTube:

Vivete Fallout 76 nella sua nuova veste “ghoul”. Per la prima volta nella storia di Fallout, potete trasformare il vostro personaggio in ghoul! La pelle liscia è sopravvalutata: scoprite il vostro… ghoul interiore!

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Bethesda Game Studios, acclamato creatore di Skyrim e Fallout 4, ti dà il benvenuto nel mondo di Fallout 76. Venticinque anni dopo la caduta delle bombe, insieme agli altri abitanti del Vault (scelti tra i migliori della nazione), riemergi finalmente nell’America post-nucleare nella Giornata della Rigenerazione nel 2102. Gioca in solitaria o con gli altri per esplorare, affrontare missioni, costruire e trionfare contro le più grandi minacce della Zona Contaminata. Percorri la vasta Zona Contaminata devastata dalla guerra nucleare in questa variante multigiocatore a mondo aperto della storia di Fallout. Interagisci con il mondo di Fallout più grande e dinamico mai creato.

Missioni E Personaggi Coinvolgenti

Scopri i segreti della Virginia Occidentale affrontando una missione principale coinvolgente a partire dal momento in cui esci dal Vault 76. Aiuta o tradisci i nuovi abitanti che si sono insediati per ricostruire e scopri l’Appalachia attraverso i loro occhi.

Tavoliere Stagionale

Progredisci in una stagione con una serie di ricompense gratuite come materiali di consumo, oggetti per C.A.M.P. e altro ancora completando sfide a tempo limitato.

Gioco Di Ruolo multigiocatore

Creando il tuo personaggio con il sistema S.P.E.C.I.A.L. potrai forgiare il tuo destino in una nuova, selvaggia Zona Contaminata, ricca di centinaia di luoghi da visitare. In solitaria o in compagnia di amici, una nuova grande avventura di Fallout ti aspetta!

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.