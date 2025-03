Xbox Adaptive Joystick: disponibile controller cablato pensato specificamente per i giocatori con mobilità ridotta

Oltre 429 milioni di giocatori convivono con qualche forma di disabilità, rendendo fondamentale l’integrazione dell’accessibilità e di un design sempre più inclusivo nei prodotti Xbox. Durante il Microsoft Ability Summit, Xbox ha annunciato la disponibilità all’acquisto del nuovo Xbox Adaptive Joystick.

Progettato in collaborazione con la community Gaming and Disability, l’Xbox Adaptive Joystick è un controller cablato pensato specificamente per i giocatori con mobilità ridotta. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato nelle configurazioni di gioco esistenti per console Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 11. Inoltre, è stato ideato per funzionare in combinazione con altri controller Xbox, come l’Xbox Adaptive Controller, l’Xbox Wireless Controller e l’Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Articoli Consigliati Assassin’s Creed Shadows: i giocatori del Milan hanno provato il gioco Ubisoft Square Enix: Ben Starr nel filmato per gli sconti suggerisce a quale GDR giocare

L’Xbox Adaptive Joystick è disponibile esclusivamente sul Microsoft Store . I giocatori possono consultare la Support Page dedicata per scoprire come utilizzarlo e trovare ulteriori informazioni qui.