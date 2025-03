Assassin’s Creed Shadows: i giocatori del Milan hanno provato il gioco Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows sarà disponibile il 20 marzo, e per celebrare l’uscita del gioco, quattro calciatori del Milan hanno avuto la possibilità di provarlo in anteprima.

Attraverso esclusivi video di gameplay e filmati incentrati sulla parte narrativa del titolo, Tijjani Reijnders, João Félix, Strahinja Pavlović e Warren Bondo hanno potuto intraprendere il loro personalissimo viaggio all’interno del Giappone Feudale durante il periodo Sengoku, che fa da ambientazione all’ultimo episodio della saga. I quattro campioni sono rimasti affascinati dall’atmosfera unica e dai paesaggi mozzafiato.

Le azioni stealth della shinobi Naoe e la potenza del samurai Yasuke hanno trovato l’apprezzamento dei giocatori, che hanno commentato con entusiasmo quanto hanno potuto ammirare. I quattro campioni hanno improvvisato le loro celebrazioni personali ispirandosi ad Assassin’s Creed Shadows, chissà che non le mettano in atto alla prima occasione disponibile durante la loro prossima partita.

Assassin’s Creed Shadows (qui la nostra recensione) sarà disponibile in tutto il mondo il 20 marzo e sarà accessibile su Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Mac con Apple silicon su Mac App Store e Windows PC tramite Ubisoft Store, Steam ed Epic Games Store

La giornata vissuta dai quattro rossoneri è raccontata nello speciale video che potete vedere qui sotto, sul post su X ufficiale del gioco.

AC Shadows meets AC Milan! Discover João Félix, Tijjani Reijnders, Warren Bondo and Strahinja Pavlović first impressions on the game!#AssassinsCreedShadows #ACMilan pic.twitter.com/Usxe5WijKH

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 19, 2025