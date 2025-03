Darkest Dungeon II: disponibile la nuova modalità Kingdoms su PS4 e PS5

Red Hook Studios ha annunciato l’uscita su PlayStation della nuova modalità di gioco gratuita per Darkest Dungeon II, Kingdoms. Insieme al primo dei tre moduli tematici, Hunger of the Beast Clan, e il DLC a pagamento, Inhuman Bondage. Queste entusiasmanti novità sono disponibili da oggi su PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre a breve saranno disponibili anche su Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Per festeggiare l’uscita, Darkest Dungeon II sarà scontato del 33% su PlayStation fino al 26 marzo 2025. I giocatori potranno inoltre usufruire di uno sconto di lancio del 10% sul DLC Inhuman Bondage.

Articoli Consigliati WRC 24: annunciato il DLC Hard Chargers Content Pack GeForce Game Ready: disponibili i driver per quattro nuovi titoli

Kingdoms è una modalità di gioco gratuita che introduce una struttura nuova e rivisitata insieme a tre moduli di avventura, il primo dei quali è Hunger of the Beast Clan. A differenza della modalità originale Confessioni, in Kingdoms i giocatori avranno il compito di difendere il regno e una rete di locande da nuove e potenti fazioni nemiche, tra cui i famelici uomini-bestia. Nel 2025 è prevista l’uscita di altri due moduli di avventura con nuove fazioni nemiche.

Il DLC Inhuman Bondage aggiunge più profondità a Darkest Dungeon II, introducendo le Catacombe, una nuova e pericolosa mini-regione e il ritorno di un eroe molto amato dai fan: l’Abominio. L’Abominio entra in campo con tutti gli onore, con nuovi meccanismi, ninnoli unici, oggetti distintivi, palette, kit di armi e la narrazione della sua storia, compresi gli incontri flashback giocabili. Le Catacombe invitano i giocatori a immergersi nei sotterranei del Regno in un labirinto di corridoi claustrofobici, nelle cui oscurità si nasconde una minaccia trasudante e corrosiva. Questa regione ad alto rischio e ad alto rendimento è piena di nuovi nemici e oggetti potenti, portando nuove sfide sia a Confessioni che a Kingdoms.

Se vi siete persi delle notizie vi rimandiamo alla pagina principale di GamesVillage.