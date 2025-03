EA SPORTS FC 25: annunciato il quarto kit della Juventus

Fai giocare la tua squadra al livello delle migliori al mondo con FC IQ. Una modifica alle basi tattiche del gioco offre un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici, mentre un nuovo modello di IA basato su dati reali influenza le tattiche di gioco tramite i nuovi ruoli giocatore. Nuove funzionalità delle carriere Tecnico e Giocatore ti faranno vivere le storie più importanti delle partite reali con Punti di partenza live; riscrivi le storie delle icone del passato con le squadre di oggi in Carriera Giocatore; e, per la prima volta, potrai vivere l’esperienza della carriera femminile, con un club o una giocatrice proveniente da uno dei cinque migliori campionati femminili.

EA SPORTS FC 25 è disponibile per tutti su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.