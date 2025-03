Disney Speedstorm: Biancaneve scende in pista

Biancaneve è ora disponibile in Disney Speedstorm come nuova pilota di metà stagione.

Biancaneve appartiene alla classe Difensore, specializzata nel mantenere le distanze dagli avversari e, soprattutto, nell’evitare i loro attacchi e le loro trappole. Durante le gare, può seminare il caos con la magia grazie alla sua abilità principale: Di buon cuore. Se l’abilità viene usata quando non è carica, Biancaneve canta una melodia incantata per i suoi amici della foresta, i quali la sollevano e la posizionano davanti al pilota più vicino! Se l’abilità viene caricata e attivata, compariranno 7 cappelli magici sulla pista, ognuno associato a uno dei suoi sette amici, conferendole un potenziamento temporaneo. Se i giocatori sono veloci, possono raccogliere più cappelli per attivare diversi bonus contemporaneamente!

Articoli Consigliati Test Drive Unlimited Solar Crown: disponibile ora la stagione 3 ENDLESS Legend 2: presentata la Stirpe di Sheridyn

Qui sotto il trailer di Biancaneve su Disney Speedstorm.