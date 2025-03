Test Drive Unlimited Solar Crown: disponibile ora la stagione 3

KT Racing e NACON hanno annunciare il lancio della terza stagione di Test Drive Unlimited Solar Crown. Questo aggiornamento gratuito, disponibile per tutti i giocatori, introduce nuovi tipi di missione, nuove auto, nuovi contenuti sbloccabili e significativi miglioramenti alla qualità della vita, come la modalità Solo nelle gare e la selezione della difficoltà dell’IA.

In risposta al feedback della comunità, gli sviluppatori hanno modificato i piani originali per la Stagione 3 di Test Drive Unlimited Solar Crown. Inizialmente pensata per introdurre le Guerre tra clan, questa nuova stagione migliora invece l’esperienza del giocatore con varie aggiunte di contenuti, tra cui due nuovi tipi di missione: Navigazione e Convoglio.

Nelle missioni di Navigazione, i giocatori devono raggiungere un obiettivo entro un tempo limitato, senza una mappa e guidati solo da una bussola, mettendo alla prova il loro senso dell’orientamento. Nel frattempo, le missioni Convoglio, ben note ai fan dei primi due giochi Test Drive Unlimited, sfidano i giocatori a trasportare con cura un veicolo designato fino al traguardo. Queste missioni funzionano con un sistema basato sui contratti e incorporano diversi parametri in base alla difficoltà scelta, come le condizioni del traffico, il meteo, la distanza di viaggio e il tipo di veicolo.

Sono inoltre inclusi ulteriori contenuti di personalizzazione, come l’introduzione dei negozi Sharps e Streets Clan HQ, dove i giocatori possono acquistare vari oggetti di personalizzazione per le loro auto e i loro avatar, nonché il ritorno delle targhe personalizzate, che consentono ai giocatori di scegliere un design e un testo personalizzato da un’ampia selezione.

La Stagione 3 apporta anche significativi miglioramenti al gameplay, introducendo la modalità Solo, che consente ai giocatori di iniziare immediatamente una gara contro avversari IA, di mettere in pausa la gara in qualsiasi momento e di riavviarla all’istante. Questa modalità consente inoltre ai giocatori di scegliere tra cinque livelli di difficoltà dell’IA e di guadagnare ricompense di conseguenza. Gli sviluppatori continuano a lavorare all’ottimizzazione del gioco per console e PC, oltre a sviluppare nuove funzionalità richieste dalla comunità per le stagioni future.

Le novità della Stagione 3:

Due nuovi tipi di gara, Navigazione e Convoglio, che combinano la ricerca di obiettivi, l’anticipazione del percorso e la maestria di guida.

Nuove auto, tra cui l’Aston Martin Valour, la Ferrari LaFerrari Aperta, la leggendaria DeLorean DMC-12 e la Pininfarina Battista, precedentemente premio esclusivo della modalità classificata della prima stagione, ora disponibile per l’acquisto presso il concessionario.

Il Solar Pass, ancora una volta gratuito per tutti i giocatori, offre ora 50 livelli invece di 25, consentendo ai giocatori di sbloccare numerosi cosmetici e ricompense.

Targhe personalizzabili e negozi del clan, con l’aggiunta di nuovi oggetti di personalizzazione esclusivi per Sharps e Streets, sia per le auto che per gli avatar.

Miglioramenti alla qualità della vita, con l'aggiunta della modalità Solo, che consente una pausa istantanea e un riavvio rapido durante una gara, oltre alla possibilità di scegliere la difficoltà dell'IA tra cinque livelli.