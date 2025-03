ENDLESS Legend 2: presentata la Stirpe di Sheridyn

Amplitude Studio ha svelato la prima fazione di ENDLESS Legend 2: la Stirpe di Sheridyn.

I Stirpe di Sheredyn sono estranei al mondo di Saiadha. Discendenti di una spedizione inviata da un potente impero interstellare, arrivarono decenni fa per esplorare il pianeta oceanico e fondare una nuova colonia. Si ritrovarono invece bloccati, assediati dalle tempeste devastanti e dagli attacchi incessanti dei Necrophage. Il loro leader carismatico, il comandante Garin, è scomparso molti anni fa ed è ora un mito: l’eroina perduta che un giorno tornerà per salvare i Kin dai loro nemici.

In termini di gioco, i Stirpe di Sheridyn hanno uno stile difensivo/costruttivo. Sono eccellenti nello sviluppo del territorio attraverso la potenza industriale e nella sua difesa con potenti fortificazioni e un esercito disciplinato. Aumentando il livello di “Zeal” come fazione si sbloccheranno potenti bonus e, quando tutto sembra perduto, i Chosen potranno essere chiamati a combattere. Questi soldati d’élite scenderanno in campo indossando tute meccaniche avanzate, limitate nel numero ma dotate di potenza bruta e abilità più che sufficienti per arginare la marea. Scopri di più sulla fazione e sulle sue abilità qui

Questo è il primo di una serie di approfondimenti su ENDLESS Legend 2, a cui ne seguiranno altri che riguarderanno fazioni, meccaniche individuali e altri punti importanti in vista del lancio. ENDLESS Legend 2 è stato annunciato all’Amplified 2025 e ha ricevuto un’ottima accoglienza, con oltre 160.000 aggiunte alle liste dei desideri dopo la presentazione.

ENDLESS Legend 2 arriverà per lo Steam Early Access nel 2025