Mortal Kombat Mobile: Warner Bros festeggia il 10° anniversario

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios celebrano il 10° anniversario di Mortal Kombat Mobile con un aggiornamento speciale disponibile dal 25 marzo. Lanciato nel 2015, il popolare gioco di combattimento ha superato i 230 milioni di download e vanta un roster di 175 personaggi provenienti da diverse ere della saga. Per questa occasione, due nuovi combattenti, ricompense gratuite, un trailer inedito e altre novità renderanno l’evento memorabile.

Tra le aggiunte principali figurano Geras MK1 e Skarlet klassica. Il primo, guardiano della Klessidra e leale alla Nuova Era di Liu Kang, possiede la capacità di manipolare il tempo e la sabbia. La sua abilità passiva Sabbie del Tempo riduce i danni in arrivo e cura la squadra, mentre il colpo fatale Mondi in collisione infligge danni devastanti grazie a un portale temporale. Skarlet klassica, ispirata al design di Mortal Kombat 11, sfrutta la magia del sangue per assorbire l’energia vitale degli avversari, rendendosi una combattente temibile, soprattutto in una squadra klassica.

Il Kombat Pass dell’anniversario includerà entrambi i personaggi, mentre il Pass Premium garantirà Geras MK1 Diamante e il Pass Premium+ offrirà anche Skarlet klassica Oro in accesso anticipato. Inoltre, dall’1 al 10 aprile, un Evento di Accesso permetterà di ottenere gratuitamente un personaggio al giorno, tra cui Scorpion MK11, Raiden Dio del Tuono e Liu Kang Dio del Fuoco.

L'aggiornamento introdurrà anche la Guerra tra Regni il 26 marzo, con nuove ricompense, la Torre del Tempo dal 25 marzo al 10 aprile e la possibilità di sbloccare le Brutality di Geras MK1 e Smoke. Mortal Kombat Mobile è disponibile su mobile.