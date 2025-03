GeForce NOW: aggiunti Assassin’s Creed Shadows e altri 10 titoli

NVIDIA ha annunciato che da questa settimana sono disponibili 11 nuovi titoli sul catalogo di GeForce NOW, tra cui Assassin’s Creed Shadows ed Eternal Strands. GeForce NOW ti consente di giocare in streaming Assassin’s Creed Shadows direttamente sui tuoi dispositivi, inclusi PC, Mac, Steam Deck, Chromebook, dispositivi mobile e Smart TV Samsung e LG. Gli utenti Performance e Ultimate accedono alla potenza di GeForce RTX nel cloud, con gli utenti Ultimate che ottengono una qualità visiva fino in 4K.

Ecco la lista completa degli 11 titoli aggiunti:

Assassin’s Creed Shadows (Nuovo rilascio su Steam e Ubisoft Connect, 20/03), il nuovo attesissimo titolo di Ubisoft, disponibile in streaming dal day one su GeForce NOW

Wreckfest 2 (Nuovo rilascio su Steam, 20/03)

Aliens Dark Descent (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Crime Boss Rockay City (Epic Games Store)

Eternal Strands (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Fable Anniversary (Steam) è la versione rimasterizzata di Fable The Lost Chapters, che offre ai giocatori l’opportunità di tornare nel mondo di Albion.

Motor Town Behind the Wheel (Steam)

Nine Sols (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Quake Live (Steam)

Skydrift Infinity (Epic Games Store)

To the Rescue! (Epic Games Store)

