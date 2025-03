South of Midnight ha raggiunge il Gold, completando lo sviluppo

Oggi 20 marzo, oltre ad annunciare che South of Midnight ha ufficialmente raggiunto lo stato Gone Gold, completando così lo sviluppo e ottenendo la certificazione per l’uscita l’8 aprile, Xbox e Compulsion Games presentano la colonna sonora originale del gioco, composta da Olivier Deriviere, disponibile ora in streaming su Spotify, Apple Music, Amazon Music e Bandcamp.

Visto il ruolo centrale della musica nel gioco, non poteva mancare il rilascio della colonna sonora originale del gioco. Suddivisa in tre playlist, rappresenta la produzione più ambiziosa di Olivier Deriviere fino a oggi. Proprio come il gioco, la colonna sonora si ispira a una vasta gamma di generi e stili musicali tipici del profondo sud degli Stati Uniti, tra cui blues, country e jazz.

Per ulteriori informazioni sull’ispirazione e la realizzazione della colonna sonora di South of Midnight, è possibile leggere l’intervista su Xbox Wire con Olivier Deriviere e Chris Fox, Audio Director di Compulsion Games.

South of Midnight sarà disponibile dall’8 aprile 2025 su Xbox Series X|S, Xbox App per Windows PC, Steam e cloud, ed entrerà nel catalogo di Game Pass fin dal giorno del lancio.