Painkiller: la nuova versione è in arrivo nell’autunno del 2025 su PC e console

3D Realms di Saber Interactive e lo sviluppatore Anshar Studios hanno annunciato la nuova versione di Painkiller. Il titolo è in arrivo nell’autunno del 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Per l’occasione è stato presentato il trailer di annuncio dello sparatutto (che potete vedere a questo link).

Di seguito una panoramica del gioco:

Benvenuti in Purgatorio! Siete stati condannati per le vostre trasgressioni contro il Paradiso, ma la Voce del Creatore vi sta dando una possibilità di redimervi. Impugnate un arsenale di armi infernali, tra cui cenni al Painkiller originale, oltre a creazioni totalmente nuove da scoprire. Fatti strada tra orde di demoni e terrori titanici, da soli o in modalità cooperativa online per un massimo di tre giocatori, attraverso ambienti gotici dettagliati per fermare l’invasione della Terra da parte dell’angelo caduto Azazel e guadagnarti la salvezza.

Caratteristiche

Il Purgatorio è il tuo parco giochi

Salta, scatta e agganciati attraverso vasti e agghiaccianti biomi, mentre combatti nemici da incubo in combattimenti sanguinosi e frenetici con una serie di nuove e classiche armi Painkiller.

Ti attendono terrori grotteschi

Sfida una varietà di nemici terrificanti, da orde di demoni a terrori titanici come i mostruosi figli di Azazel, i Nephilim.

Scatena il dolore

Usa le carte dei tarocchi per potenziare le tue abilità, salire di livello per espandere il tuo arsenale e fare squadra con altri giocatori per annientare i tuoi nemici.

Scegli con attenzione il tuo personaggio

Gioca nei panni di uno dei quattro personaggi distintivi (Ink, Void, Sol e Roch) e sfrutta i loro vantaggi unici per aumentare la tua energia, salute, potenza e danni.

Modalità cooperativa online e in solitaria

Gioca online con un massimo di due amici o offline con i bot, esplorando diverse ambientazioni, scoprendo segreti e affrontando nemici terrificanti.

Painkiller è in arrivo nell’autunno del 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.