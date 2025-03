Cronos The New Dawn: presentato il nuovo deep dive

Lo sviluppatore Bloober Team ha presentato un nuovo deep dive del suo prossimo titolo Cronos The New Dawn, in arrivo nel 2025 per PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un’occhiata al video in fondo alla news.

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina Steam:

Articoli Consigliati Metal Eden: annunciata la data della demo, nuovo trailer Painkiller: la nuova versione è in arrivo nell’autunno del 2025 su PC e console

Ambientato in un mondo angoscioso, in cui il brutalismo dell’Europa orientale si fonde con tecnologie retro-futuristiche, Cronos: The New Dawn propone una storia appassionante a cavallo tra il passato e il futuro. Nel passato il mondo diviene preda del Cambiamento, un cataclisma che ha alterato per sempre l’umanità; nel frattempo, nelle lande devastate del futuro, ogni singolo istante è scandito dalla lotta per la sopravvivenza, minacciata da spietati abomini che mettono costantemente alla prova i tuoi riflessi e il tuo pensiero tattico. In qualità di transitante che lavora come agente per l’enigmatico Collettivo, il tuo incarico è quello di passare al setaccio le lande devastate del futuro alla ricerca di specifici varchi temporali che ti permettano di tornare alla Polonia degli anni ‘80.

Caratteristiche

Raccogli le anime

La tua missione consiste nell’individuare figure chiave del passato decedute nell’apocalisse. Sfruttando il tuo tanto potente quanto versatile strumento, puoi estrarre le loro Essenze e fare in modo che ti accompagnino nel futuro.

Pianifica ogni mossa

In un mondo desolato e brulicante di pericoli, la tua sopravvivenza dipende dalla tua abilità di ideare strategie e pianificare in anticipo. Le creature da incubo che incontrerai sono nate a partire dai resti del genere umano, e avrai bisogno di sfruttare il tuo intero arsenale per sconfiggerle. Quando dovrai affrontarle in battaglia, la prontezza mentale e le scelte che prenderai si riveleranno vitali. Letteralmente.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.