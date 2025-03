Metal Eden: annunciata la data della demo, nuovo trailer

Reikon Games ha annunciato che dall’8 aprile sarà disponibile su PC e console la demo di Metal Eden. Inoltre, è stato presentato un nuovo gameplay trailer (che potete vedere a questo link). Il titolo sarà disponibile dal 6 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.

Di seguito una panoramica del gioco:

Accompagnati dalla vostra astronave senziente, Nexus, potrete espandere il vostro arsenale e potenziare il vostro corpo non-morto mentre combattete per ciò che di reale si cela dietro questo mondo di macchine dalla bellezza ammaliante. I giocatori combatteranno contro una vasta gamma di nemici ed estrarranno nuclei di energia per ottenere un vantaggio nella zona di battaglia, sviluppando al contempo il proprio arsenale e le proprie abilità di combattimento per diventare una Hyper Unit inarrestabile.

Sfrecciate, afferrate e correte attraverso le difese della città, utilizzando abilità di parkour potenziate. Sfruttate l’agilità superiore e l’abilità nel combattimento acrobatico per dominare gli scontri al cardiopalma, scatenando il caos su tutto ciò che vi ostacola.

Caratteristiche

Guerra cibernetica

METAL EDEN è un FPS fantascientifico adrenalinico che esplora un mondo in cui la coscienza dell’umanità ha trasceso la carne, risiedendo ora nei robot. Con 8 missioni uniche e un’ambientazione dell’universo che abbraccia la dimensione cibernetica della vita, il gioco fa entrare i giocatori in un mondo artificiale, dove si immergeranno nella guerra cibernetica, controlleranno una potente Hyper Unit e scopriranno i misteri di un paradiso perduto.

Sfrutta il nucleo. Controlla la battaglia

In METAL EDEN, assumerete il ruolo di ASKA, un’avanzata Hyper Unit androide costruita attorno a una psiche umana digitalizzata. Esplorate l’architettura intrisa di neon del pianeta tecnologico Moebius e il misterioso mondo sottostante e impegnatevi in un conflitto in corso per le anime di una colonia umana perduta, conservate in nuclei cibernetici.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.