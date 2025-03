Pokémon Pocket GCC: svelata la nuova espansione Tripudio Splendente

The Pokémon Company ha annunciato oggi il debutto dei Pokémon cromatici e delle nuove buste di espansione a tema Tripudio Splendente nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket (GCC Pokémon Pocket) a partire dal 27 marzo 2025. Inoltre, è in arrivo la prima stagione di lotte competitive che porta con sé un modo tutto nuovo di lottare nell’app.

Nuove buste di espansione a tema Tripudio Splendente

Con le nuove buste di espansione a tema Tripudio Splendente, sarà possibile trovare varie carte di Pokémon cromatici, tra cui gli amatissimi Charizard-ex, Lucario-ex e Pachirisu, aprendo le buste di espansione in formato digitale e tramite la pesca misteriosa. Le carte dei Pokémon cromatici del GCC Pokémon Pocket brillano se inclinate, per cui visualizzare le carte in formato digitale sarà un’esperienza più sfavillante che mai. Inoltre, a partire dal 1 aprile, sarà possibile ottenere uno sfondo e una copertina strepitosi a tema Charizard cromatico per sfoggiare le proprie carte preferite.

Oltre ai Pokémon cromatici, Tripudio Splendente segna anche il debutto di Pokémon e Allenatori provenienti dai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e include fantastiche illustrazioni di Tatsugiri, Sprigatito e Kissara.

Per festeggiare l’arrivo di Tripudio Splendente, dalle 06:00 (UTC) di venerdì 28 marzo alle 05:59 (UTC) di domenica 27 aprile 2025, sarà possibile partecipare a nuove missioni mazzo iniziale ex. Completare le missioni nel gioco permetterà di ricevere un Buono mazzo che potrà essere scambiato per ottenere uno tra nove mazzi iniziali. Una volta scelto il mazzo iniziale, le 20 carte che contiene saranno aggiunte alla propria collezione.

Lotte competitive

Nel GCC Pokémon Pocket sono in arrivo le lotte competitive. La prima stagione includerà Tripudio Splendente e sarà disponibile dalle 06:00 (UTC) del 28 marzo alle 05:59 (UTC) del 27 aprile 2025. Nelle lotte competitive sarà possibile mettersi alla prova lottando contro giocatori provenienti da tutto il mondo con un livello di abilità simile e, al termine di ogni stagione, si riceverà un emblema in base al rango finale da sfoggiare nel proprio profilo.

Potete vedere qui sotto in nuovo trailer con più informazioni sull’espansione Tripudio Splendente. Ulteriori informazioni sul GCC Pokémon Pocket sono disponibili su Pokemon.it/GCCPocket.