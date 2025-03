Bleach Rebirth of Souls: disponibile ora

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato il lancio di BLEACH Rebirth of Souls, un nuovo gioco d’azione in cui sarà possibile vivere una nuova storia creata da Tite Kubo e affrontare le iconiche battaglie del leggendario franchise anime. Il gioco è ora disponibile nelle edizioni Standard, Digital Deluxe e Digital Ultimate per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

In questo titolo, i giocatori potranno affrontare battaglie avvincenti vestendo i panni dei propri personaggi preferiti mentre rivivono la storia principale di BLEACH e si immergono nell’universo dell’anime grazie a diverse modalità di gioco avvincenti. La modalità Storia include un’avventura che spazia dall’ascesa di Ichigo come Shinigami nella Saga del Sostituto Shinigami alla fatidica battaglia contro Sosuke Aizen nella Saga degli Arrancar. In Partita libera, i giocatori potranno mettere alla prova il proprio orgoglio e le proprie abilità in intense battaglie contro altri giocatori da tutto il mondo. La modalità Battaglia consente di affrontare battaglie multigiocatore in locale con gli amici o sfidare la CPU offline. I giocatori potranno anche sbloccare alcuni approfondimenti sui personaggi di BLEACH con la modalità Storia segreta, andando a svelare i momenti chiave che hanno plasmato le loro personalità.

Questo titolo include frenetici scontri anime con un roster di lancio di oltre 30 personaggi giocabili. Il sistema di combattimento del gioco ricrea fedelmente le battaglie dell’anime, con meccaniche progettate in modo che ogni personaggio esprima le proprie capacità. Sarà quindi possibile sfruttare le mosse principali di ciascun personaggio per azzerare la barra della salute dell’avversario in avvincenti battaglie 1 contro 1. Dopo aver inflitto danni al proprio avversario, sarà anche possibile scatenare devastanti combo per conquistare la vittoria. Durante il combattimento, i giocatori potranno cambiare le sorti della battaglia in diversi modi, accumulando potere spirituale per scatenare la propria mossa speciale ed entrare nello stato Risvegliato, come la loro evoluzione “Bankai”, ottenendo spirito di combattimento durante la battaglia o usando il Reverse Gauge per scatenare la Reverse Action.

BLEACH Rebirth of Souls è ora disponibile nelle seguenti edizioni:

Standard Edition: include il gioco base.

Digital Deluxe Edition: include il gioco base, il Pass stagionale (4 personaggi giocabili che saranno rilasciati in una data successiva, 1 settimana di accesso anticipato a ogni nuovo personaggio, Set Cristalli dell’anima doppio tipo 1) e il Set Cristalli dell’anima doppio tipo 2.

Digital Ultimate Edition: include il gioco base, il Pass stagionale (4 personaggi giocabili che saranno rilasciati in una data successiva, 1 settimana di accesso anticipato a ogni nuovo personaggio, Set Cristalli dell’anima doppio tipo 1), Set Cristalli dell’anima doppio tipo 2 e 3, Set di costumi Saga della Guerra millenaria e Set di costumi Rebirth of Soul.

