I Hate This Place: annunciato un survival horror isometrico

Broken Mirror Games ha annunciato, tramite un video sul proprio canale YouTube, un nuovo titolo creato dallo scrittore Kyle Starks e dall’artista Artyom Topilin, chiamato I Hate This Place. Il titolo uscirà nel quarto trimestre del 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

I Hate This Place è un survival horror isometrica, caratterizzata da uno stile visivo suggestivo, impreziosito da colori forti e vivaci e dall’estetica rétro dei fumetti degli anni ’80, ogni luogo è stato realizzato con cura per raccontare la propria storia inquietante grazie a elementi visivi ricchi di stile che dissolvono il confine tra realtà e incubo, in un mondo dove tutto vuole la tua morte.

Articoli Consigliati Atelier Yumia The Alchemist of Memories and the Envisioned Land: disponibile ora Pokémon Pocket GCC: svelata la nuova espansione Tripudio Splendente

I giocatori vestono i panni di Elena, la cui lotta per la sopravvivenza ha inizio quando risveglia involontariamente una forza malvagia. Sopraffatti e braccati in un mondo ostile, i giocatori devono pensare in fretta, manipolando ciò che li circonda per aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza contro avversari formidabili e combattendo in intensi scontri corpo a corpo o con armi da fuoco che ricompensano l’ingegno piuttosto che la forza bruta. Inoltre, dovranno creare alcuni strumenti essenziali che li aiuteranno a sopravvivere nell’ambiente selvaggio e spietato, finché non raggiungeranno un rifugio prima del calar della notte. Infatti, il ciclo giorno/notte avrà un impatto sulle dinamiche di gioco.

Se vi siete persi delle notizie vi rimandiamo alla pagina principale di GamesVillage.