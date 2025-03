Atelier Yumia The Alchemist of Memories and the Envisioned Land: disponibile ora

KOEI TECMO Europe ha annunciato, tramite un video sul proprio canale YouTube, il lancio di Atelier Yumia The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. In un mondo in cui l’alchimia è ormai un’arte proibita e temuta, questo titolo segue le vicende di Yumia Liessfeldt, un’alchimista determinata a scoprire la verità sulla scomparsa dell’antico Impero Aladisiano, un tempo prospero grazie all’alchimia. Mentre affronta il proprio passato e le ombre di una storia dimenticata, Yumia dovrà esplorare un continente devastato per svelare i segreti dietro la catastrofe che ha annientato Aladiss.

Durante l’avventura, Yumia e i suoi alleati attraverseranno le rovine dell’ex Impero Aladisiano, una terra ormai desolata dove un tempo fioriva la civiltà. I giocatori avranno la possibilità di esplorare un vasto open world caratterizzato da ambientazioni variegate, raccogliendo materiali preziosi e oggetti per la sintesi alchemica. Grazie alla funzione “Simple Synthesis”, sarà possibile creare strumenti utili in qualsiasi momento senza dover tornare alla base, ottimizzando l’esperienza di gioco. Inoltre, per la prima volta nella serie, i giocatori potranno personalizzare e arredare la propria base con la nuova funzione “Building”, dando vita a un rifugio su misura in un mondo in rovina.

Per celebrare il lancio del titolo, KOEI TECMO e lo sviluppatore Gust hanno deciso di portare l’azione di TEKKEN 8 di Bandai Namco Entertainment all’interno del JRPG alchemico con contenuti speciali in collaborazione, tra cui costumi, abilità speciali e accessori che saranno disponibili come DLC gratuito prossimamente. Per celebrare questo evento, l’artista Benitama ha creato un’illustrazione commemorativa con Yumia e la misteriosa combattente Reina di TEKKEN 8.

Atelier Yumia The Alchemist of Memories and the Envisioned Land è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite lo store di Steam. Se vi siete persi delle notizie vi rimandiamo alla pagina principale di GamesVillage.