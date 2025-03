Lo sviluppatore internazionale di giochi indipendenti TomorrowHead Studio ha rivelato al Future Games Show il primo trailer di gioco della sua prossima avventura narrativa, WILL Follow The Light.

WILL: Follow The Light arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel 2025.

Il nuovo trailer di gioco offre ai giocatori un primo sguardo agli ambienti e ai personaggi della città natale in rovina di Will, dove una comunità cerca disperatamente di riprendersi, mostra i controlli simulati dello yacht e i mari aperti, rivela i primi enigmi di gioco e di navigazione e mette in evidenza gli spettacolari panorami ambientati sotto la calma dell’aurora boreale.

TomorrowHead Studio è un piccolo studio indipendente di sviluppo di videogiochi con sede a Spokane, Washington. Profondamente ispirato dalla voglia di viaggiare e di esplorare, TomorrowHead vuole inviare i giocatori in viaggi di scoperta, per esplorare luoghi e mondi che non hanno mai visitato prima.

Informazioni sul gioco

WILL: Follow The Light è un rompicapo d’avventura in prima persona incentrato su un pericoloso viaggio personale attraverso le dure latitudini settentrionali. Per trovare la pace e riunirsi alla sua famiglia, Will deve navigare attraverso acque infinite, affrontare numerose sfide e infine scoprire se stesso.

Qui sotto potete vedere il primo trailer gameplay.