Guilty Gear Strive: disponibile il DLC di Venom, trailer di presentazione

Arc System Works e Bandai Namco annunciano per il picchiaduro Guilty Gear Strive la disponibilità del DLC di Venom e per l’occasione hanno pubblicato il trailer del personaggio. Il titolo Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Dopo essere stato creduto morto nella battaglia con Bedman, il leader della Gilda degli Assassini, Venom è salvato da Robo-Ky ed ha aperto una pasticceria grazie a Zato gli ha regalato la proprietà del negozio. In questa nuova vita informa di giorno mentre diventa il misterioso vendicatore “Phantom” di notte per proteggere le persone della propria città. Date un’occhiata al trailer del personaggio qui sotto. Di seguito i dettagli tramite YouTube:

Il destino dell’universo sarà determinato…

La storia di Guilty Gear, durata oltre 25 anni, giungerà finalmente a una conclusione in “GUILTY GEAR -STRIVE-”. Le prove e le tribolazioni degli eroi e dei cattivi della serie saranno finalmente risolte. Scoprite la sorprendente verità che attende alla fine di tutto. Scoprite lo stile di gioco del secondo personaggio del Season Pass 4, Venom, in questo trailer.

Di seguito una panoramica del titolo:

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Caratteristiche

C’è di mezzo il destino dell’universo

La storia di Guilty Gear, che copre oltre 20 anni, giungerà alla sua conclusione con “GUILTY GEAR -STRIVE-“. Le prove e le tribolazioni degli eroi e dei cattivi della serie troveranno finalmente una risoluzione. Scopri la sorprendente verità che ti attende alla fine di questa avventura.

Nuova rivoluzione nei giochi di combattimento

Guilty Gear -Strive- offre una serie di meccaniche di gioco innovative, progettate per consentire ai giocatori alle prime armi di apprendere rapidamente i fondamenti, mantenendo l’azione di gioco profonda e creativa che è tipica di Guilty Gear. Le novità aggiunte alla serie, come il Wall Break, offriranno nuovi ed entusiasmanti approcci alla battaglia.

Guilty Gear Strive è disponibile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.