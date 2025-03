Granblue Fantasy Versus Rising: annunciato il DLC di Galleon, ecco il teaser trailer

Arc System Works e Cygames per Granblue Fantasy Versus Rising hanno annunciato il DLC del personaggio Galleon in arrivo nel gioco in primavera per il battle pass 4 con l’aggiornamento 2.10. Al momento non è stata annunciata la data ufficiale, ma gli sviluppatori hanno pubblicato il teaser trailer del personaggio. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Date un’occhiata al teaser trailer qui sotto. Di seguito i dettagli:

Galleon the Gold arriverà questa primavera come prossimo personaggio DLC ad unirsi al roster di Granblue Fantasy Versus: Rising! Si unirà al roster come parte dell’aggiornamento Version 2.10 in arrivo nella primavera del 2025. Presto riveleremo di più su di lei, quindi tenete gli occhi aperti!

Di seguito una panoramica del gioco:

Nuova meccanica: Ultimate Skills

Una versione ancora più potente delle Abilità Plus. Rallenta brevemente il movimento dell’avversario, consentendo nuovi modi per eseguire combo e punire aperture o attacchi falliti.

Nuovi personaggi e stage

Oltre al cast originale di 24 personaggi, altri personaggi giocabili si aggiungeranno al roster.

Nuovi contenuti della storia

Godetevi una versione semplificata della modalità RPG in una nuovissima modalità Storia, che include tutti i capitoli del primo Granblue Fantasy: Versus!

Grafica migliorata

Gli shader di gioco e gli effetti di post-elaborazione sono stati migliorati per replicare l’iconico stile artistico di Granblue Fantasy.

Nuova lobby online: Island

Correte, saltate, giocate ed esplorate nella nuova lobby online dell’isola. Non ci sono solo battaglie in gioco.

Granblue Fantasy Versus: Rising è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.