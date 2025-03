FBC Firebreak: dettagliati gli Altered Augments

Remedy Entertainment ha pubblicato nuove informazioni per FBC Firebreak, titolo in arrivo nell’estate 2025 su PC tramite Steam ed Epic Games Store, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Game Pass e PlayStation Plus. In un nuovo post del PlayStation Blog, il community manager Julius Fondem ha dettagliato gli Altered Augments. Di seguito la dichiarazione:

Ogni Crisis Kit contiene uno Strumento diverso, un “dispositivo improvvisato” e un Aumento contenente una potente abilità. Non sono stati testati, ma i tempi sono duri per il Bureau e i tempi disperati richiedono misure disperate. “Sicuramente, niente può andare storto”. Naturalmente, ci sono dei compromessi, poiché ognuno può danneggiare i tuoi alleati.

Di seguito una panoramica del titolo:

FBC Firebreak è un’esperienza PvE multigiocatore basata su sessioni ambientata nell’acclamato universo di Control, che offre un’intensa azione cooperativa. Il gioco presenta missioni altamente ripetibili note come Job, ciascuna progettata in modo unico con sfide, obiettivi e ambienti diversi che richiedono lavoro di squadra e adattabilità.

L’ultimo trailer mostra uno di questi Job, Paper Chase , in cui un’epidemia di post-it non autorizzati nel Settore esecutivo della Oldest House, apparentemente innocua all’inizio, si trasforma in una vera e propria crisi paranaturale. I giocatori devono farsi strada attraverso tre zone in escalation, che culminano in una resa dei conti caotica contro una gigantesca manifestazione di queste anomalie.

Prima di tuffarsi in un Job, i giocatori scelgono il loro Crisis Kit. I Crisis Kit modellano lo stile di gioco di ogni Firebreaker, fornendo armi, strumenti e potenti potenziamenti in grado di piegare la realtà che possono cambiare le sorti di una missione.

FBC Firebreak è in arrivo nell’estate 2025 su PC tramite Steam ed Epic Games Store, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Game Pass e PlayStation Plus.

