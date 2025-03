Indiana Jones e l’Antico Cerchio: svelata la data su PlayStation 5

Indiana Jones e l’antico Cerchio, creato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, uscirà su PlayStation 5 il 17 aprile. Il titolo è stato premiato come “gioco d’avventura dell’anno” ai D.I.C.E. Awards, con oltre 40 punteggi perfetti in sede di recensione, e compare in più di 50 elenchi “Best of” e “Game of the Year” nel 2024. I pre-ordini sono ora disponibili per PlayStation 5; chi acquisterà la Premium Edition o il Bundle Collector’s Edition otterrà due giorni di accesso anticipato a partire dal 15 aprile.

Due leggende del genere avventura, Troy Baker e Nolan North, celebrano ciò che rende grandi le avventure e svelano la data di uscita di Indiana Jones e l’antico Cerchio per PlayStation 5 nel filmato che potete vedere in fondo alla notizia.

Preparati a vestire i panni dell’iconico avventuriero su PlayStation 5 e a vivere un viaggio in puro stile Indiana Jones ambientato nel 1937, tra gli eventi di I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata. In questa avventura per giocatore singolo di stampo cinematografico, userai la frusta e l’ingegno di Indy per esplorare un mondo incentrato sulla narrativa, fatto di avventure, azione coinvolgente ed enigmi intriganti. Combinando infiltrazione furtiva, corpo a corpo in soggettiva e sparatorie per aggirarti di soppiatto, combattere e risolvere rompicapi, affronterai forze sinistre in tutto il mondo nei panni di Indiana Jones.

Indiana Jones e l’antico Cerchio è stato ottimizzato graficamente per PlayStation 5 Pro. In concomitanza con il lancio su PlayStation 5, potrai usare le nuove abilità con la frusta, Stagione di caccia e Mano svelta. Con “Stagione di caccia2, schioccare la frusta contro un nemico gli farà subire temporaneamente più danni dagli attacchi successivi, mentre con Mano svelta puoi disarmare un nemico e far volare la sua arma verso Indy. Queste nuove abilità saranno disponibili su tutte le piattaforme entro il 15 aprile.

I pre-ordini digitali sono già disponibili per le console PlayStation 5. Consulta il tuo rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità dei pre-ordini per l’edizione fisica. Trovi maggiori informazioni qui.

Le opzioni di pre-ordine includono:

Standard Edition – Digitale + Fisica

Premium Edition – Digitale + Fisica

Bundle Collector’s Edition – Solo fisica

Con tutti i pre-ordini, riceverai il pacchetto L’ultima crociata, che contiene gli abiti da viaggio e la frusta da domatore di leoni. La Premium Edition fornisce accesso al DLC della storia, L’Ordine dei Giganti, disponibile più avanti nel corso dell’anno, oltre agli abiti Tempio maledetto e a un artbook digitale. L’Upgrade alla Premium Edition digitale, che offre tutti i vantaggi di cui sopra, sarà disponibile per l’acquisto il 17 aprile per chi ha il gioco base. Le edizioni digitali e fisiche della Premium Edition, insieme al Bundle Collector’s Edition, includono due giorni di accesso anticipato a partire dal 15 aprile.

Il Bundle Collector’s Edition contiene un globo dell’antico Cerchio da 28 cm dotato di un rompicapo da risolvere per sbloccare uno scomparto nascosto. Il Bundle include anche una replica della reliquia “Che tutto crea”, il diario delle nuove avventure e la custodia da collezione SteelBook® formato maxi, oltre a tutti i contenuti digitali sopra elencati. Tutti i dettagli sulla Collector’s Edition di Indiana Jones e l’antico Cerchio sono disponibili qui.

Indiana Jones e l’antico Cerchio sarà disponibile per PlayStation 5 il 17 aprile. Per maggiori dettagli, visita https://indianajones.bethesda.net/it-IT