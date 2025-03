Forestrike: pubblicato un nuovo trailer

Devolver Digital ha pubblicato, tramite il proprio canale YouTube, un nuovissimo trailer di Forestrike. In questo nuovo trailer, è stato mostrato lo stile della Foglia. Attraverso schivate e tempismo perfetto, l’elusivo stile della Foglia consente di usare gli attacchi dei nemici contro loro stessi. Le tecniche della Foglia, poi, consentono a chi gioca di sfruttare e manipolare il posizionamento e gli attacchi degli avversari, controllare le loro armi e capitalizzare sugli errori per ottenere un vantaggio.

Il titolo è un gioco di kung fu tattico in cui la ripetizione è la chiave per il successo. Il titolo è l’ultima creazione dello sviluppatore giapponese Skeleton Crew, il team dietro Olija (2021), pubblicato anche lui da Devolver. Forestrike sviluppa ulteriormente lo stile artistico unico dello studio tanto per il combattimento quanto per la narrazione fantasy. Il vecchio maestro Talgun, un saggio studioso, è l’anziano dell’Ordine. Rifiuta la violenza e crede che il desiderio di fare del male sia una forza negativa che minaccia l’equilibrio naturale. Per lui, la pace può essere raggiunta proteggendo l’Imperatore, l’unico che può davvero ripristinare l’armonia nel regno.

Forestrike uscirà nel 2025 su Nintendo Switch e PC tramite lo store di Steam. Se vi siete persi delle notizie vi rimandiamo alla pagina principale di GamesVillage.