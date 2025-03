Dune Awakening: disponibili ora i pre-ordini

Funcom ha annunciato che i preordini di Dune Awakening sono da oggi disponibili. L’edizione standard, la Deluxe Edition e la Ultimate Edition sono ora disponibili per il pre-ordine su Steam, e quest’ultima include, tra le tante altre chicche, un’incredibile colonna sonora digitale della durata di 90 minuti. Per celebrare questo momento, Funcom ha preparato un viaggio dietro le quinte della realizzazione delle musiche, offrendo agli spettatori uno sguardo unico su come il pluripremiato compositore Knut Avenstroup Haugen ha dato vita all’album con un’orchestra dal vivo nel leggendario studio AIR Lyndhurst di Londra.

Il direttore creativo del titolo, Joel Bylos, è apparso in un video per spiegare il modello di business del gioco e i piani post-lancio. Il titolo: non uscirà in Early Access, non avrà un abbonamento, il gioco continuerà ad essere ampliato attraverso aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti e funzionalità, seguirà il classico modello di business dei DLC opzionali.

L’edizione standard di Dune Awakening ha un prezzo di 49,99 €, mentre la Deluxe Edition (69,99 €) e la Ultimate Edition (89,99€) offrono ai giocatori un vantaggio di 5 giorni e diversi oggetti unici. Disponibile come parte della Deluxe Edition e della Ultimate Edition, Dune Awakening prevede anche un Season Pass che sbloccherà quattro contenuti scaricabili nel tempo, il primo dei quali al lancio.

Nell’Edizione Deluxe, inoltre, si otterrà la minacciosa armatura dei Sardaukar, la forza militare d’élite che darà la caccia ai giocatori in-game. La Ultimate Edition aggiunge anche all’iconica tuta di Paul Atreides del film del 2021, un artbook digitale, una colonna sonora digitale, unici pattern di colore e il set del Palazzo di Caladan con pezzi da costruzione, oggetti da posizionare e decorazioni. Preordinando una qualsiasi delle edizioni, compresa quella standard, i giocatori riceveranno un pattern di colore universale che può essere applicato a veicoli, armi e armature, oltre al Terrarium di Muad’Dib, una decorazione all’interno della base che ospita l’iconico topo del deserto.

Al lancio, Dune Awakening disporrà di diverse caratteristiche all’avanguardia, essendo uno dei primi giochi a includere il DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, che migliora la maestosa grafica in-game e offre prestazioni senza precedenti. Supporterà inoltre le tecnologie FSR di AMD e XeSS 2 di Intel. Razer Chroma RGB e Razer Sensa HD Haptics garantiscono un’immersione totale nella lotta per la sopravvivenza, grazie a feature all’avanguardia che vi permetteranno di vivere davvero i pericoli di Arrakis.

Ecco i requisiti di sistema del titolo:

Minimi:

OS: Windows 10 64-bit (o più recente)

Processore: Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 1060 (6GB), AMD Radeon 5600XT (6GB)

Spazio libero su disco: 60 GB

Raccomandati:

OS: Windows 10 64-bit (o più recente)

Processore: Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB), AMD Radeon 6700XT (12GB)

Spazio libero su disco: 75 GB

