ALL WILL FALL: mostrato un nuovo trailer

tinyBuild ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay per ALL WILL FALL, l’innovativo city builder in arrivo nel corso del 2025 su PC tramite Steam.

In un mondo semi-sommerso e post-apocalittico, costruirai e governerai l’ultimo baluardo dell’umanità nell’unica maniera rimasta: verso alto! Impila edifici con attenzione sfruttando una fisica accurata come nel mondo reale, gestisci le esigenze della tua gente e prendi decisioni difficili per impedire che la tua società e la tua città crollino. Con varie mappe, obiettivi e sfide uniche da scoprire, ci sono sempre nuove vette da raggiungere e nuovi disastri da evitare.

Caratteristiche principali

Padroneggia le Costruzioni Basate sulla Fisica 3D: lo spazio è limitato in questo mondo oceanico. Impila edifici e crea catene di produzione ottimizzate per far raggiungere nuove vette alla tua città in tutte e tre le dimensioni, ma fai attenzione alle leggi della fisica del mondo reale per assicurarti che le tue preziose strutture non crollino!

Guida la Tua Colonia: gestisci le esigenze e i desideri delle diverse fazioni della tua città (marinai, ingegneri e operai), ognuna con i propri tratti unici. Mantieni l’equilibrio tra le fazioni o scegli la tua preferita per sbloccare il suo vero potenziale a costo della benevolenza degli altri.

Prendi Decisioni Difficili: guiderai l’umanità verso il bene supremo o governerai nel terrore come un tiranno? Sii benevolo e cerca di prenderti cura di tutti, oppure sii severo e punisci con forza il dissenso. La scelta è tua, come le sue conseguenze.

Una Nuova Alba per l’Umanità: invia spedizioni, affronta minacce uniche in ogni sessione di gioco, sblocca diversi scenari e sfide, e crea nuove colonie per far prosperare tra le onde la nuova casa dell’umanità.

ALL WILL FALL è disponibile anche una nuova demo come parte del City Builder Fest di Steam con gameplay aggiornato, fisica migliorata, nuovi edifici, attività secondarie rielaborate (come il tempo libero e la vita notturna) e l’aggiunta di barili rossi. Se vi siete persi delle notizie vi rimandiamo alla pagina principale di GamesVillage.