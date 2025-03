GCC Pokémon: annunciata data di Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati

The Pokémon Company International ha annunciato che Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dal 30 maggio 2025, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati vedrà il ritorno della famosa meccanica di gioco dei Pokémon degli Allenatori, ma con una marcia in più: includerà infatti il fantomatico Team Rocket, il manipolo di furfanti più famoso del mondo dei Pokémon. I giocatori potranno scegliere se unire le forze con coppie eroiche come Armonio e Ho-Oh-ex o Camilla e Garchomp-ex, oppure schierarsi con il Team Rocket e i suoi Pokémon, come Mewtwo-ex, agli ordini di Giovanni.

Inoltre, potranno scoprire le illustrazioni caratteristiche delle nuove carte dei Pokémon degli Allenatori, che mostrano il legame speciale tra un Pokémon e il suo abile Allenatore, il cui nome è riportato su ciascuna carta.

Tra le carte degne di nota di Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati ricordiamo:

83 nuove carte del Team Rocket

17 Pokémon-ex, tra cui 10 Pokémon-ex degli Allenatori

23 carte rare illustrazione di Pokémon

11 carte rare illustrazione speciale di Pokémon

Sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Gli appassionati del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma Play! Pokèmon a partire dal 17 maggio 2025 presso i negozi indipendenti che aderiscono all’iniziativa.

Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 29 maggio 2025 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati in digitale sull’app GCC Pokèmon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, collezionando e lottando con le nuove carte dei Pokémon degli Allenatori e ricevendo bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.

Per saperne di più sul GCC Pokémon, potete visitare il sito ufficiale