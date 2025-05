Marathon: la nuova IP di Bungie a rischio rinvio?

Stando ad un report emerso dalla testata Forbes, il fatto che Bungie abbia preso del materiale già esistente per lo sviluppo di Marathon potrebbe portare ad un possibile rinvio dell’uscita del gioco. In questo momento infatti, sia Sony che la software house stanno controllando che nel titolo non vi siano altri materiali presi senza il consenso dei rispettivi artisti. Nel frattempo, questa situazione ha costretto Bungie e PlayStation a ripensare completamente la strategia di comunicazione di Marathon, con la conseguenza che chissà per quanto ancora, non si avranno nuove informazioni sul gioco.

Non è da escludere dunque, che il gioco possa subire dei rinvii anche perché questo controllo, che sta venendo fatto potrebbe richiedere più tempo del previsto. Come se tutto ciò non bastasse, recentemente Jade Raymond CEO e Head of Studio di Haven Studios ha mollato la software house, nel bel mezzo dello sviluppo di Fairgames, e a questo punto viene da chiedersi che fine farà il progetto. Non resta che attendere comunque, comunicazioni ufficiali da parte delle due corporazioni per sapere quale sarà il destino di queste nuove IP appartenenti al genere dei Game As A Service. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

