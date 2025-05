Syberia: Microids annuncia il remake

Microids ha da poco annunciato una riedizione di Syberia, che avrà una grafica e un gameplay più al passo coi tempi, intitolata Syberia Remastered (anche se stando alle informazioni rilasciate sarebbe più appropriato parlare di Remake e non di Remastered NdR). Quest’ultimo infatti non si limiterà a proporre un comparto tecnico aggiornato ma rappresenta una vera e propria reinterpretazione dell’opera originale. La compagnia ha dichiarato di voler mantenere intatto lo spirito dell’opera originale, migliorandone però l’accessibilità e la fluidità dell’esperienza. Infatti i puzzle, che son parte integrante dell’esperienza di gioco, sono stati ridisegnati in modo da essere più intuitivi, anche se ovviamente manterranno la loro complessità narrativa, stesso discorso per l’interfaccia e il sistema di controllo che sono stati adattati agli standard odierni.

Microids, ha anche svelato la finestra di lancio del gioco, fissata attualmente per il quarto quadrimestre del 2025, su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (via Steam). Attualmente non sono stati svelati i requisiti richiesti dalla versione PC del titolo, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali per saperne di più. Non è da escludere che qualche dettaglio in merito a questo remake, possa venir annunciato nel corso della sempre più vicina Summer Game Fest, anche se questa ovviamente è solamente una nostra ipotesi per ora. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

