Anno 117 Pax Romana: nuovi dettagli e gameplay trailer

Ubisoft rivela i primi dettagli di gioco Anno 117: Pax Romana, il franchise che definisce il genere torna con il suo capitolo più ambizioso e con uno dei più grandi giochi mai realizzati sull’Impero Romano.

Intraprendi un viaggio nei panni di un Governatore appena nominato, inviato dall’Imperatore a costruire e guidare diverse province dell’Impero, dalle splendide terre del cuore del Lazio alle misteriose paludi celtiche di Albion, dove nessun romano civilizzato vuole stare. Anno 117: Pax Romana uscirà nell’inverno del 2025 con cross-play e cross-progression su PlayStation 5, Xbox Series X | S, Amazon Luna e Windows PC attraverso Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect.

DIVENTA UN LEGGENDARIO GOVERNATORE ROMANO

Costruisci le città dei tuoi sogni durante l’epoca dell’Impero Romano: scegli dove posizionare la villa iniziale, invia le tasse a Roma, concilia le necessità del tuo popolo con le richieste dell’imperatore. Potrai collaborare con gli altri governatori con il commercio e la diplomazia o, se preferisci, dimostrare la tua abilità militare sfidando i rivali con battaglie strategiche terrestri e combattimenti navali modulari. Puoi anche sfidare l’imperatore stesso, ma non senza conseguenze.

SCEGLI IL DESTINO DELLE TUE PROVINCE

Ogni scelta fatta da un governatore è importante. Abbraccerai la cultura celtica locale o imporrai le tradizioni romane? Dagli stili architettonici alle divinità da venerare, il grado di romanizzazione delle province dipende da te. Promuoverai la crescita attraverso la diplomazia e i profondi legami economici o espanderai il tuo territorio usando la potenza militare? Servirai lealmente l’imperatore o fomenterai la ribellione? Le tue decisioni plasmeranno non solo il futuro dei tuoi cittadini e delle tue province, ma anche la tua storia.

PROVA IL GIOCO DEL PRIMO COSTRUTTORE

Organizza le tue province con una scala, un dettaglio e una flessibilità senza precedenti. Dai bambini che inseguono i cani per le strade alle migliaia di persone che applaudono gli spettacoli del Colosseo, potrai costruire le tue province da un singolo insediamento a più città eterne sparse in diverse province. Dalle isole all’orizzonte alle montagne lontane, potrai edificare su quasi tutti i terreni che vedi, il tutto con una qualità grafica che è il punto di riferimento per il genere.

Sviluppato da Ubisoft Mainz, Anno 117: Pax Romana è un gioco di costruzione in cui ogni aspetto della città può essere controllato; il modo in cui sceglierai di costruire e governare darà forma alla tua storia, al destino dei tuoi cittadini e al futuro delle tue province. In questo mondo immersivo e autentico, il costo della pace è deciso dai giocatori.

Anno 117: Pax Romana uscirà nell’inverno del 2025 con cross-play e cross-progression su PlayStation 5, Xbox Series X | S, Amazon Luna e Windows PC attraverso Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect.