The Last of Us: Druckmann parla di un possibile terzo gioco

Durante una recente intervista, Neil Druckmann presidente di Naughty Dog e game director della bilogia di The Last of Us, ha parlato di un possibile terzo capitolo del franchise. Di seguito le sue dichiarazioni in proposito: “So di essere il guardiano di questo franchise e per me è molto importante che sia tutto di alta qualità, io non voglio solo crearne tanti. Voglio pensare a lungo su tutto ciò che creiamo qui in Naughty Dog“.

Il director ha poi continuato il discorso affermando:” Quando abbiamo realizzato il parco giochi a tema, ci siamo uniti a Universal e abbiamo scelto le migliori persone possibili per creare l’attrazione della casa infestata di Halloween.

Articoli Consigliati Tainted Grail The Fall of Avalon: disponibile il trailer di lancio Onimusha 2 Samurai’s Destiny: pubblicato il trailer di lancio

Quando abbiamo fatto la serie Tv, abbiamo scelto quelli che penso essere i migliori produttori televisivi dentro HBO e stiamo realizzando la migliore versione possibile”. Druckmann ha infine concluso le sue dichiarazioni dicendo: “Semmai dovessimo tornare a lavorare ad un nuovo videogioco del franchise di TLOU, mi assicurerei che ci sia una storia degna di essere raccontata. Io amo quel mondo, amo quei personaggi, con l’opportunità giusta e con l’idea giusta, sì, lo farei al volo un terzo gioco”. Nonostante queste parole, attualmente la corporazione è a lavoro su ben due giochi, di cui uno non ancora svelato, pertanto semmai dovessero in futuro fare un The Last of Us 3 ci vorrà davvero molto tempo prima di vederlo in commercio. Ricordiamo infine che The Last of Us Parte 2 è disponibile su PC (via Steam), PlayStation 5. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.