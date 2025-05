Dragon Ball Xenoverse 2: annunciata data per il DLC Daima Pack

Dimps e Bandai Namco hanno annunciato la data del DLC “Dragon Ball DAIMA Pack” per Dragon Ball Xenoverse 2. Il contenuto scaricabile sarà disponibile su PC e console dal 22 maggio 2025. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Google Stadia e Steam. Date un’occhiata al trailer di lancio in fondo alla news.

Di seguito i contenuti del DLC:

Personaggi giocabili

Goku Super Saiyan 4 (DAIMA)

Vegeta Super Saiyan 3 (DAIMA)

Contenuti aggiuntivi

3 missioni aggiuntive

6 nuove abilità

8 nuovi costumi e accessori

2 super souls

8 illustrazioni

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Dragon Ball Xenoverse 2 è l’esperienza di gioco di Dragon Ball definitiva, piena d’azione, battaglie epiche e infinite opzioni di personalizzazione. Crea il tuo personaggio, esplora Conton City e unisciti agli iconici personaggi della serie, che ti faranno da maestro e ti prepareranno ad affrontare temibili nemici per salvare il corso della storia Avanzando nel gioco potrai personalizzare l’aspetto del tuo personaggio, le abilità e il repertorio di mosse, permettendoti di creare un guerriero unico e potentissimo.

In Dragon Ball Xenoverse 2 troverai anche delle modalità multigiocatore online che ti permetteranno di combattere con altri giocatori da tutto il mondo in sfide epiche o partecipare alle Battaglie assalto, per affrontare nemici enormi in compagnia di altri giocatori.

Caratteristiche

Il guerriero che hai sempre voluto essere

Grazie a una vasta gamma di opzioni personalizzabili, puoi creare il personaggio che più si addice al tuo stile e alla tua personalità. Dalla razza all’aspetto, dalle abilità al repertorio di mosse, avrai sempre il controllo totale sul tuo guerriero.

Esperienza online

Grazie a tante modalità multigiocatore online e agli eventi interni al gioco, le battaglie non finiscono mai! Affronta altri giocatori da tutto il mondo in sfide epiche o unisciti a loro contro giganteschi nemici nelle Battaglie assalto.

L’universo di Dragon Ball ti aspetta

Esplora le tante location e le diverse linee temporali di Dragon Ball! Combatti in luoghi storici dell’universo di Dragon Ball e interagisci con i personaggi più famosi per proteggere la storia.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Google Stadia e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.