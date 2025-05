The Elder Scrolls Online: pubblicato un nuovo trailer live action

Bethesda ha ha presentato per The Elder Scrolls Online (potete leggere qui la nostra Anteprima dell’ESO Direct di aprile 2025) un nuovo trailer live action, intitolato “Your World, Your Way”, che racconta la storia di persone comuni in fuga dal mondo reale per trovare la loro prossima avventura a Tamriel. Ricordiamo che il prossimo aggiornamento per ESO sarà disponibile il 2 giugno. Date un’occhiata al trailer in fondo alla news. Di seguito i dettagli tramite YouTube:

E se oggi fosse il giorno in cui scegliete di fare qualcosa di diverso…? Entrate in un regno in cui i vostri sogni più selvaggi di gioco di ruolo di fantasia prendono vita. Date forma alle vostre avventure in un mondo in costante evoluzione, pieno di ambientazioni diverse, da aridi deserti a foreste lussureggianti e regni che vanno oltre la vostra più fervida immaginazione!

ESO vi immergerà in un mondo ricco di storia, gameplay intricato e immagini mozzafiato. Con una comunità vivace, aggiornamenti frequenti e una costruzione del mondo senza limiti, l’avventura non finisce mai. Con una libertà di scelta illimitata, ESO offre un’avventura avvincente per ogni tipo di giocatore. Esplorate varie regioni, scegliete tra più razze e classi e impegnatevi in una varietà di attività, tra cui missioni, crafting e combattimenti PvP. Potete essere tutto ciò che immaginate. Il tuo posto è in ESO.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Affronta un’epica avventura a Tamriel in The Elder Scrolls Online, il pluripremiato gioco di ruolo online. Esplora con gli amici o in solitaria. Gestisci ogni singolo aspetto del tuo personaggio, dalle armi alle abilità: le scelte che compirai definiranno il tuo destino in questo mondo senza limiti.

GIOCA COME VUOI

Combatti, crea, ruba, assedia o esplora. Combina vari tipi di armi, armature e abilità per definire il tuo stile di gioco. Nel mondo persistente e in crescita di Elder Scrolls, decidi tu.

SCRIVI LA TUA STORIA

Scopri i segreti di Tamriel mentre cerchi di recuperare la tua anima e salvare il mondo dall’Oblivion. Affronta le missioni che preferisci in qualsiasi parte del mondo e nell’ordine che desideri, con altri o in solitudine.

UN GDR MULTIGIOCATORE

Completa le missioni con gli amici, unisciti ad altri avventurieri per esplorare pericolosi dungeon pieni di mostri o prendi parte a epiche battaglie PvP con centinaia di giocatori.

L‘aggiornamento 43 di The Elder Scrolls Online è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.