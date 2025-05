Silent Hill f: Konami svela nuovi dettagli sul gioco

Tramite l’account X giapponese ufficiale di Silent Hill f, Konami ha svelato nuove interessanti informazioni su questo nuovo capitolo della serie. Di seguito le parole del colosso nipponico: “Silent Hill f è un’opera completamente nuova e indipendente dagli altri capitoli serie, perciò anche chi non ha mai giocato un Silent Hill potrà divertirsi”. Konami sembra dunque intenzionata a rilanciare fortemente la serie. Il titolo, in sviluppo con la collaborazione e il supporto di Ryūkishi07 (noto soprattutto per le light novel horror Higurashi, Umineko NdR), promette una narrazione onirica e disturbante, lontana da collegamenti diretti con la tradizionale iconografia del franchise. L’ambientazione nipponica scelta per questa nuova iterazione della saga, da quanto visto sembra dare la giusta ammodernata ad un franchise che oggi avrebbe potuto risentire non poco degli anni che questo immaginario si porta sulle spalle.

Nonostante sia previsto un panel speciale durante l’Anime Expo il prossimo 5 luglio, non è da escludere completamente che qualche nuova informazioni sul gioco possa arrivare anche prima, magari durante la sempre più vicina Summer Game Fest. Tuttavia, quest’ultima resta solamente una nostra ipotesi, pertanto va presa con la massima cautela. Silent Hill f è attualmente in sviluppo presso il team NeoBards Entertainment per PlayStation 5 e PC. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

