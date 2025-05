Senua’s Saga Hellblade II: svelata la finestra di lancio su PS5

Ninja Theory ha da poco annunciato che Senua’s Saga: Hellblade II sarà disponibile a partire da questa estate su PlayStation 5. Il gioco sarà ottimizzato sia per PS5 che per PS5 Pro e verrà lanciato insieme a un aggiornamento gratuito, che introdurrà nuove funzionalità per tutti i giocatori su tutte le piattaforme: Xbox Series X/S, PC (via Steam).

Ninja Theory e Senua condividono un legame speciale con PlayStation, dato che il primo capitolo, Hellblade: Senua’s Sacrifice, debuttò proprio su PlayStation 4 nel 2017. Il team è entusiasta di riportare Senua dove tutto è iniziato e di offrire ai giocatori PlayStation l’opportunità di immergersi nel nuovo capitolo di questa intensa e brutale saga di sopravvivenza. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC di Senua’s Saga Hellblade II.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit oppure Windows 11 64-Bit

Processore: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit oppure Windows 11 64-Bit

Processore: Intel i7-10700K | AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia RTX 3080 | AMD RX 6800 XT | Intel Arc A770

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.